Zelda Tears of the Kingdom: Neuer Glitch lässt euch jeden Feind oder Boss mit einem Schlag töten.

Wer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein wenig Spaß haben möchte, kann jeden Feind jetzt mit einem Schlag umhauen.

Ein neu entdeckter Glitch lässt euch genau das tun. Die Kämpfe sind dadurch zwar keine Herausforderung mehr, aber wer sich austoben möchte, hat damit eine gute Gelegenheit dazu.

So funktioniert der Glitch

Um den Glitch auszulösen, braucht ihr drei Dinge: eine Waffe (im Idealfall eine mit hoher Haltbarkeit), mindestens eine Erinnerung und einen Gegner, den ihr um die Ecke bringen möchtet. Das kann zum Beispiel ein Bokblin oder ein Leune sein.

Schwingt nun eure Waffe in Richtung des Gegners, aber lasst sie ihn nicht treffen. Pausiert das Spiel im allerletzten Moment. Ihr solltet eine Art keinen Blitz auf dem Bildschirm sehen, wenn eure Waffe trifft, und ihr solltet die Waffe auch nicht fallen lassen können.

Nun der nächste Schritt: Erinnerungen anschauen. Um herauszufinden, wie oft ihr euch eine Erinnerung ansehen müsst, müsst ihr die HP des Gegners durch den Schaden teilen, den eure Waffe anrichten kann. Dabei müsst ihr auch die Angriffsboosts durch Rüstung und Nahrung berücksichtigen.

Habt ihr alles korrekt ausgerechnet, wisst ihr, wie oft ihr euch die Erinnerung ansehen müsst. Und das muss nicht mal komplett sein, ihr könnt sie überspringen. Wenn ihr fertig seid, pausiert das Spiel und der Feind stirbt direkt vor euren Augen.

Hier seht ihr alles auch im Video:

Geht davon aus, dass Nintendo diesen Glitch in Zukunft wohl ebenfalls aus dem Spiel entfernen wird.