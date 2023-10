Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo schenkt euch 5 weitere kostenlose Items.

Nintendo hat weitere Gratis-Items für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu verschenken.

Erneut könnt ihr euch diese über den Neuigkeiten-Kanal auf eurer Switch abholen.

Das kriegt ihr diesmal

Das neueste Geschenk von Nintendo umfasst 3 Leucht-Höhlenfische sowie 2 Leuchtpilze.

Um diese Items zu bekommen, ruft ihr den Neuigkeiten-Kanal auf eurer Switch auf und geht zum Kanal für Tears of the Kingdom.

Sucht dort nach dem Beitrag "Verloren in der Finsternis? Der richtige Moment, mit Kochkünsten zu glänzen…" und klickt ihn an.

Scrollt ganz nach unten und klickt auf "Jetzt spielen". Dadurch wird das Spiel gestartet. Ladet anschließend euren Spielstand, woraufhin die Items vor euren Füßen landen sollten.

Steckt sie nun nur noch ein und speichert euer Spiel wieder ab.

