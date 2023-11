Das große Zelda-Gewinnspiel zum Jahresende: Gewinnt Zelda: Tears of the Kingdom

2023 ist ein großes Nintendo-Jahr! Ein neues Pikmin, ein neues Mario und vor allem, nach sechs Jahren, kam endlich die heiß ersehnte Fortsetzung des Megahits Zelda: Breath of the Wild. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist alles, was die Fans sich erhofften und noch mehr. Link und Zelda sind zurück in der großen, offenen Welt Hyrules, in der nicht einmal der Himmel das Limit setzen kann.

Mit einem neuen Wunder-Arm und einem Gleiter schwingt sich Link in neue Höhen auf. Ihr erkundet fliegende Inseln, löst dort Rätsel aus Hyrules Vergangenheit und genießt immer wieder das Gleiten und den neuen Blick über die Weite des Landes. All das wäre schon eine ganze Menge, aber Tears of the Kingdom ruhte sich nicht auf den Lorbeeren aus, die Breath of the Wild zuhauf bekam. Auch wenn Link vielleicht darauf hätte verzichten können zu Beginn des Spiels seinen Arm zu verlieren, sein neuer Arm ist in der Lage alle möglichen Objekte zu greifen und vor allem zu verbinden. So schafft ihr Fahrzeuge, bei deren Design euch Tears of the Kingdom sehr viele Freiheiten lässt. Gepanzerte Rollfahrzeuge, die nebenbei auch noch ausgezeichnet Lastenträger sind, könnt ihr damit umsetzen, schnelle, leichte Gefährte oder sogar eure eigenen kleinen schwebenden Inseln, alles scheint in Tears of the Kingdom machbar und ganz vieles ist das auch. Viel mehr als je zuvor in einem Zelda.

Simpler Pferdewagen oder fliegende Mini-Festung? Die Möglichkeiten in Zelda: Tears of the Kingdom sind grenzenlos.

So vieles in Zelda: Tears of the Kingdom dreht sich um die Erkundung der endlosen Landschaft und des Himmels darüber, dass man sich als Spieler manchmal schon daran erinnern muss, dass Link hier ist, um all das vor Ganon zu retten. Tears of the Kingdom spannt hier einen weiten Bogen und fasst wieder viel der alten Mythen der Serie in einen neuen Rahmen. Ihr könnt problemlos mit Tears of the Kingdom als euer erstes oder zweites Zelda einsteigen, aber wenn ihr alte Kenner seid, dann werdet ihr euch noch heimischer fühlen. Tears of the Kingdom ist im Grunde wie alle Zelda: Eine Liebeserklärung an Gameplay, Kreativität, seine Spieler und die eigene Serie.

Gleitet über das beste Hyrule, das es je gab!

Um all das zu feiern, verlosen wir zusammen mit Nintendo jede Woche vor Weihnachten dieses traumhafte Spiel, T-Shirts und schließlich sogar eine The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch Collector’s Edition. Bevor es diese schicke Version der OLED-Switch zu gewinnen gibt, müsst ihr euch aber noch ein wenig gedulden, heute gibt es das Spiel Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch zu gewinnen und dreimal ein Zelda: Tears of the Kingdom T-Shirt. Viel Glück!

