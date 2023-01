Age of Empires 2: Definitive Edition (Xbox) im Test - Funktioniert das überhaupt?

Age of Empires 2 erobert mit einer gelungenen Umsetzung die Xbox. Auch mit Controller ein RTS-Juwel, das man nicht verpassen sollte.

Age of Empires 2 stirbt einfach nicht. Was auch gut so ist, es ist nach wie vor ein exzellentes Echtzeitstrategiespiel. Das war es auf dem PC schon immer und das ist es ab sofort auch auf den Xbox-Konsolen! Echtzeitstrategie und Konsolen sind ja immer ein heikles Thema, aber manche Spiele in der Vergangenheit haben bereits bewiesen, dass es funktionieren kann. Danke, Halo Wars. Und Age of Empires 2 darf sich nun ebenfalls zu dieser Riege zählen.

Es handelt sich um die 2019 veröffentlichte Definitive Edition von Age of Empires 2, die es jetzt auf die Xbox geschafft hat. Was die inhaltlichen, spielerischen Aspekte anbelangt, lohnt sich daher auch noch mal ein Blick auf einen alten Test der PC-Version. Was ihr hier bekommt, ist natürlich im Kern das gleiche und besonders umfangreiche Erlebnis wie auf dem PC. Nur bei Steuerung und Interface gibt’s erwartungsgemäß Änderungen.

Age of Empires mit dem Controller, geht das?

Zuerst einmal sei gesagt: Ihr habt auch die Möglichkeit, Maus und Tastatur an eure Xbox anzuschließen und Age of Empires 2 damit zu spielen. Vorausgesetzt, ihr habt das entsprechende Equipment und wollt mit Maus und Tastatur etwa auf der Couch hantieren. Möchte ich persönlich nicht, daher ist der Blick auf die neue Controller-Steuerung deutlich interessanter. Und hier gibt sich Age of Empires 2 keine Blöße.

Klar, angesichts der vielen Optionen, die ihr mit Maus und Tastatur bei Age of Empires 2 habt, ist die Übertragung auf ein Gamepad angesichts der beschränkten Zahl an Buttons eine Herausforderung. Das ist den Entwicklern in diesem Fall allerdings gut gelungen. Ja, es gibt viele Kommandos im Spiel und Kompromisse waren erforderlich, aber die grundlegenden Befehle habt ihr immer gut im Griff. Damit ihr gut ins Spiel hinein findet, wurde ein neues Tutorial erstellt, das euch Schritt für Schritt mit der Steuerung vertraut macht.

Die gleiche Szene mit höchster und niedrigster Zoomstufe.

Das mag anfangs ein wenig überwältigend erscheinen, aber da es im Spiel in der ersten Kampagne relativ gemächlich losgeht, habt ihr ausreichend Zeit, euch unter realen Bedingungen mit allem vertraut zu machen, ohne gleich überfordert oder frustriert zu sein. Einfacher kann der Einstieg tatsächlich nicht sein. Ihr könnt unter anderem weit hinaus oder hineinzoomen, schnell zu verschiedenen Punkten springen, mithilfe der Minikarte manövrieren, alle Militäreinheiten anwählen, Formationen ändern und so weiter. Die Palette an Kommandos ist vielfältig und geht, hat man sie erst einmal verinnerlicht, fließen und intuitiv von der Hand.

Gruppen anlegen lassen sich mit einem Controller leider nicht, aber ich hatte in den Missionen und Szenarien, die ich bis dato spielte, gefühlt keine großen Nachteile dadurch. Durch Tastenkombinationen könnt ihr etwa das gesamte Militär oder nur einzelne Teilbereiche wie Infanterie und Bogenschützen auswählen. Weiterhin seid ihr in der Lage, mehrere Befehle aneinanderzureihen. Per Tastendruck springt ihr zum nächsten untätigen Dorfbewohner oder ihr legt Prioritäten für eure Bewohner fest, wodurch sich diese etwa auf das Sammeln von Nahrung oder Steinen konzentrieren. Und das sind nur ein paar Beispiele.

Seine Armee aufzubauen und den Gegner zu plätten, macht so viel Spaß wie eh und je.

Eine einmalige Betätigung der A-Taste wählt eine Einheit unter dem Cursor aus, der sich in Bildschirmmitte befindet. Drückt zweimal und ihr wählt alle sichtbaren Einheiten dieses Typs aus. Haltet ihr A gedrückt, bildet sich ein Kreis unter dem Cursor. Bewegt ihr ihn umher, werden all eure Einheiten, die er berührt, als aktiv ausgewählt. Kurzum: Ihr habt viele Möglichkeiten und Optionen, euch in Age of Empires 2 auf der Xbox zurechtzufinden. Alles zusammen ergibt ein gelungenes Gesamtbild und sorgt dafür, dass ihr auch mit dem Controller alles gut im Griff habt.

Ein prall gefülltes Paket

Abschließend noch ein paar Worte zum Inhalt, den ihr hier bekommt. 19,99 Euro kostet die Definitive Edition von Age of Empires 2 auf der Xbox und das ist das Spiel mehr als wert. 26(!) Kampagnen erwarten euch und dazu 35 Zivilisationen. Multiplayer ist vorhanden, ihr habt einen Szenario-Editor, Herausforderungen, historische Schlachten und könnt online spielen. Und das miteinander im Koop-Modus oder gegeneinander.

Age of Empires 2 bietet in der Definitive Edition enormen Umfang für wenig Geld.

Age of Empires 2 bietet also sehr viel für wenig Geld und das sind eine Menge Spielstunden, die sich hier herausziehen lassen. Wie viele genau, das hängt letztlich natürlich immer von einem selbst ab und davon, wie effizient ihr durch die Missionen kommt. Microsoft spricht von mehr als 200 Stunden historischem Kampagnen-Gameplay und angesichts der Vielzahl an Kampagnen ist das ein mehr als realistischer Wert.

Age of Empires 2: Definitive Edition (Xbox) - Fazit

Was soll man zu Age of Empires 2 noch großartig sagen, was ich nicht schon beim Test der Definitive Edition auf dem PC gesagt hätte? Dieses Spiel ist zeitlos, die Definitive Edition setzt ihm ein mehr als angemessenes Denkmal und ist auch mit dem Controller auf den Xbox-Konsolen nach kurzer Eingewöhnung flüssig spielbar. Und wenn es doch nicht klappt, schließt einfach Maus und Tastatur an! Über die Jahre hat Age 2 nichts von seiner Faszination verloren, mit der Definitive Edition hat man es für ein modernes Publikum neu aufbereitet und so ziemlich alles reingesteckt, was möglich war. Und noch mehr. Wer schon immer Age of Empires auf der Couch spielen wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Wenn ihr Echtzeitstrategiespiele mögt: Lasst euch dieses Juwel nicht entgehen!

Age of Empires 2: Definitive Edition (Xbox) Wertung: 9 / 10

Age of Empires 2: Definitive Edition (Xbox) - Pro und Contra

Pro:

Enormer Umfang an Kampagnen, Zivilisationen und mehr

Gelungene Controller-Steuerung

Auch mit Maus und Tastatur spielbar

Übersichtliches Interface

Contra:

Einzelne KI-Aussetzer

Wegfindung nicht immer optimal

Entwickler: Forgotten Empires / Tantalus - Publisher: Xbox Game Studios - Plattformen: Xbox Series X/S (getestet), Xbox One - Release: 31.01.2023 - Genre: Strategie - Preis (UVP): 19,99€