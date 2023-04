Age of Empires 2: Teil 1 kommt als Erweiterung für den Nachfolger - Im weitesten Sinne.

Microsoft hat mit The Return of Rome eine neue Erweiterung für Age of Empires 2: Definitive Edition angekündigt.

Damit bringt man im weitesten Sinne den ersten Teil in den zweiten, denn es gibt eine Menge Inhalte.

Was enthält Return of Rome?

Die neue Erweiterung fügt Age of Empires 2 weitere 17 Zivilisationen hinzu. Dazu zählt mit den Lac Viet eine brandneue Zivilisation, die man als "Anerkennung für die phänomenale Beliebtheit von Rise of Rome in Vietnam" hinzufügt.

Bei den anderen 16 handelt es sich um sämtliche Zivilisationen aus dem ersten Age of Empires. Aber nur mit den Römern könnt ihr auch gegen die restlichen Kulturen aus Teil zwei antreten.

Des Weiteren erhaltet ihr insgesamt drei neue Kampagnen für die Sumerer, die Mazedonier und die Römer.

Neu ist der D3-Spielmodus, eine beliebte Variante unter Fans, die ein frühes Rushen verhindert und nun offiziell integriert wird. Hier könnt ihr erst mit anderen kämpfen, sobald man das Bronzezeitalter erreicht hat, ebenso gibt es keine Mauern und Türme.

The Return of Rome erscheint bereits am 16. Mai 2023, hier ist ein Trailer: