Air Twister kommt endlich aus dem Apple-Arcade-Käfig frei. Schon ab dem 10. November 2023 könnt ihr den bizarren "Swipe Shooter" auf Switch, PC, Xbox, PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Trailer zeigt neue Modi, die in der überarbeiten Version verfügbar sein werden. Schöpfer des Spiels ist Yu Suzuki, der für zahlreiche Klassiker, wie Virtua Fighter 4, Out Run, Hang On, Afterburner oder Shenmue bekannt ist. Für Hardcore-Fans, die das Release kaum erwarten können, gibt es auch eine physische Version von ININ Games für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, hilft euch Alex mit seiner Vorschau zum Spiel.