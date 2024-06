Alan Wake 2 Erweiterung: Night Springs ist da und beweist, dass Remedy die wilden Ideen nie ausgehen werden

Ein wirkliches Geheimnis war es ja nicht mehr, dass diese Woche die Erweiterung zu Alan Wake 2 angekündigt wird. Für mich sowieso nicht, wohnte ich doch vorletzte Woche einer Präsentation des Entwicklers bei, in der das umfangreiche Update vorgestellt wurde.

Was also ist Night Springs? Nun, vor allem ist es so gut wie hier, denn das Spiel erscheint schon am Samstag, den 8. Juni. Euch erwartet eine richtige Story-Erweiterung mit drei neuen, spielbaren Episoden in der Aufmachung des fiktiven Twilight-Zone-Abklatsches, den sich die Leute in Remedys Bright Falls so gerne anschauen. Und just, wo ich diese Zeilen schreibe, fällt mir das erste Mal wie Schuppen von den Augen, dass Night Springs eine verbale Inversion von Bright Falls ist. Mein Kopf wird alt… Aber thematisch ist das schon ganz nett, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die überzeichnete Gegenwelt aus dem TV wirklich schlimmer ist als die Spiel-Realität. Vermutlich steckt auch darin eine Art Meta-Kommentar…

Aber ich schweife ab (was, denke ich, auch für dieses Spiel spricht): Also: Drei Episoden mit abgeschlossener Geschichte, die je etwa eine Stunde in Anspruch nehmen sollen und sich hoffentlich zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Alan Wake steckt eben immer noch im Dark Place fest und versucht sich über die TV-Sendung dort herauszuschreiben. Das Produkt sind die Night-Springs-Episoden Time Breaker, North Star und Number One Fan.

Wie viel Meta vertragt ihr noch? Hab’ ich da ein “Ja” gehört?

Jede Episode bietet einen vertrauten, aber doch verzerrten Blick auf Dinge und Personen, die man kennt. Eben weil sie in dieser Version Alans Fantasie entspringen und einem einzigen Zweck dienen. Etwa wenn man in “Number One Fan”, das uns die Entwickler während der Videokonferenz ein wenig vorspielten, eine noch schlimmer von Alan Wake besessene Variante der Kellnerin Rose spielt, die selbst zu den Waffen greift, als Wakes böser Doppelgänger ihr seine bösen Pläne offenlegt. Der Ton ist in dieser Episode betont leichtfüßig und ein wenig beschwipst, sogar ein wenig theatralisch “drüber”.

Aber auch das Auge für Details ist einmal mehr beachtlich. Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass, wer auch immer diese Episode geschrieben hat, auch schon mal im Service gearbeitet hat, wenn über Kunden, mit denen man spricht, keine Namen aufploppen, sondern Beschreibungen, wie “Typ, der ausschließlich Burger isst” oder “Kerl, der mit Computern arbeitet”. Ein netter Touch. Klar, dass man kaum 50 Meter läuft, bevor die Schrotflinte durchgeladen wird, aber in dem begleitenden Event-Material ist auch von spielbaren Arcade-Games und Tex-Adventure-Einlagen die Rede ist, dürfte für Abwechslung nicht weniger gesorgt sein als im ohnehin schon kreativen Hauptspiel.

Eine andere Episode, basiert auf Sheriff Tim Breaker (“Shawn Ashmore”) und nennt sich in Anlehnung an Quantum Break “Time Breaker”. Thematisch geht es entsprechend zu, wenn er als “multiversaler Held” des gleichnamigen Spiels den “Meister vieler Worte” finden muss, denn der erledigt reihenweise die Multiversum-Gegenstücke des Protagonisten. Und noch jemand aus dem erweiterten Remedy-versum wird spielbar sein: In North Star spielt ihr “Die Schwester”, die einer gewissen Direktorin der Behörde für Kontrolle (“Courtney Hope”) zum Verwechseln ähnelt. Sie sucht in der Coffee World ihren vermissten Bruder.

Fotomodus erscheint zeitgleich für alle Besitzer von Alan Wake 2

Die Night Springs Erweiterung wird nicht allein verkauft. Dafür ist sie in der Deluxe Edition des Spiels enthalten. Wer seine Standardversion darauf upgraden will, bezahlt 20 Euro extra und kann loslegen. Vor allem kann er oder sie sich dann noch auf die zweite Erweiterung namens The Lake House freuen, die später dieses Jahr erscheinen soll.

Wer sich das Upgrade nicht leisten will, der darf sich zumindest über den neuen Fotomodus freuen, der ab dem 8. Juni kostenlos für alle erhältlich ist. So kann sich dieses ausnehmend schöne Spiel von seiner hübschesten Seite zeigen. Wie steht es mit euch? Habt ihr Lust, euch noch einmal nach Bright Falls zu begeben? Oder plant ihr gerade jetzt euren ersten Ausflug dorthin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

