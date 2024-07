Alan Wake 2: The Lake House kommt noch diesen Herbst und bietet eine mysteriöse Entdeckung

Alan Wake 2 hat bereits seinen ersten versprochenen DLC erhalten. Eine zweite Erweiterung fehlt jetzt noch, um das Versprechen vollständig einzulösen. Remedy arbeitet fleißig an den zusätzlichen Inhalten und kann nun sogar einen Release-Zeitraum bekannt geben.

Alan Wake 2 erhält im Oktober den zweiten DLC

Direkt zur Veröffentlichung von Alan Wake 2 im Oktober 2023 kündigte Remedy an, dieses Jahr noch zwei DLCs herauszubringen. Night Springs machte dabei am 8. Juni 2024 den Anfang und leitete die Spieler durch drei Episoden einer fiktiven Fernseh-Show.

The Lake House ist der Name der zweiten Erweiterung. Hier besucht ihr den Cauldron Lake und entdeckt dort eine Forschungseinrichtung. Ein genaues Release-Datum ist bisher jedoch nicht bekannt.

Dafür gibt es jetzt einen Veröffentlichungszeitraum. So soll der mysteriöse Ausflug an den See im Oktober erscheinen.

In einem FAQ schreibt der Entwickler: "Zunächst einmal kommt sie im Oktober. The Lake House ist eine mysteriöse Einrichtung am Ufer des Cauldron Lake, die von einer unabhängigen Regierungsorganisation errichtet wurde, um geheime Forschungen durchzuführen… bis etwas schief geht. Erforsche das Lake House und begib dich auf ein Abenteuer, während die Realitäten des pazifischen Nordwestens und des dunklen Ortes erneut aufeinanderprallen."