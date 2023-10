Alan Wake 2 kostenlos beim Kauf dieser Grafikkarten, Gaming-Laptops und PCs

Diverse Händler nehmen aktuell an einer Aktion Teil, die Käufern von ausgewählten nVidia Geforce RTX-Grafikkarten der 4000er-Reihe eine kostenlose Version von Alan Wake 2 als Download beschert.

Da das Spiel zum einen ganz fantastisch ist, wie unser Alan-Wake-2-Test belegt, und noch dazu mit seiner Grafikpracht recht Hardware-hungrig ist, bietet es sich an, entsprechend um- oder aufzurüsten. Das Spiel profitiert enorm von DLSS 3.5 und DLSS Frame Generation, die nur auf den Karten der aktuellen Generation zur Verfügung stehen.

Hier deshalb ein paar Beispiele, in die es sich zu investieren lohnt, bevor die Aktion am 13. November 2023 ausläuft.

Teilnehmende Händler sind Alternate, MiFCOM, Mindfactory, Caseking und CSL Computer. Grafikkarten, Komplett-PCs und Spiele-Laptops, auf die die Aktion zutrifft, sind jeweils extra gekennzeichnet. Es gibt jedoch ein paar wichtige Ausnahmen. Laptops mit 4060er Grafikkarten scheinen etwa nicht zu den Geräten zu gehören, die sich für ein Gratis-Alan-Wake-2 qualifizieren.

Vom Komplett-PC über Spiele-Laptops bis hin zu GPUs - hier gibt's Alan Wake 2

Doch kommen wir zu den Angeboten, die das Spiel enthalten: Bei CSL Computer gibt es zum Beispiel einen Komplett-PC mit Geforce RTX 4070 und Ryzen 7 CPU für nur 1.199 Euro statt 1.279. Da der abseits der Grafikkarte aber etwas schmalbrüstig aufgestellt ist, wartet bei CSL außerdem der CSL Speed für 1.999 Euro auf einen neuen Besitzer. Geforce 4070 Ti, ein wassergekühlter i7 14700KF, 32 GB DDR5 Ram und 2 TB NVMe SSD entsprechen dann schon eher Enthusiasten-Vorstellungen.

Bei Alternate.de drängt sich vor allem der MSI Katana Laptop mit RTX 4070 für 250 Euro weniger auf. Für 1.449 Euro statt 1.699 Euro ist man in dieser Konfiguration für die nächsten Gaming Jahre bestens aufgestellt. Exakt den gleichen Gaming-Laptop gibt es zu diesen Konditionen auch bei Caseking.

Wer günstig in die Gewichtsklasse der RTX 4080er einsteigen will, findet bei Caseking die Inno3D Geforce RTX 4080 für 1.199 Euro, was zwar immer noch viel Geld, aber eben auch sehr viel Leistung ist. Bei Mindfactory gibt es unterdessen die Gigabyte Windforce OC RTX 4070 für nur 629 Euro.

Schaut euch ein wenig um. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr fündig werdet. Übrigens: Einzulösen sind die Keys für Alan Wake 2, die diese Aktion euch einbringt, bis Mitte Dezember. Aber wer will schon so lange warten?