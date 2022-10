Apex Legends Season 15 Release-Datum: Catalyst, Zerstörter Mond und mehr im Überblick

Mittlerweile ist Apex Legends bei Season 15 angekommen und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Auch die neueste Season für Respawns Battle Royale verspricht wieder zahlreiche Änderungen und Neuerungen.

In unserem Guide verschaffen wir euch einen kleinen Überblick über Apex Legends: Finsternis, so der offizielle Titel von Season 15, und fassen Informationen zu Release-Datum, der neuen Legende und mehr für euch zusammen.



Wann startet Season 15 in Apex Legends?

Season 15 in Apex Legends beginnt am Dienstag, den 1. November 2022.

Nicht nur läuft der Battle Pass von Season 14 bis zu diesem Tag, das Datum wurde mittlerweile offiziell bestätigt. Mit dem Ende des Battle Pass von Season 14 könnt ihr eine rund zweistündige Downtime der Server erwarten, während die neue Season mit dem Namen Apex Legends: Finsternis aufgespielt wird.

Worum geht es in Apex Legends: Finsternis?

Apex Legends: Finsternis scheint sich um den Planeten Boreas und den zerstörten Mond in seinem Orbit zu drehen. Boreas ist die Heimat von Seer und der neuen Legende Catalyst. Neben Catalyst könnte also auch Seer eine große Rolle in dieser Season spielen.

Seer kam in Season 10 zu Apex Legends und verglichen mit anderen Charakteren ist nicht viel zu dem Charakter bekannt. Mit Season 15 könnte sich das also womöglich ändern.

Es wird auch spekuliert, dass ein größerer Fokus auf Seer in Season 15 bedeuten könnte, dass mit Apex Legends: Finsternis ein Seer-Erbstück hinzugefügt werden könnte. Bisher ist das aber nicht bestätigt.

Wie sieht die neue Map Zerstörter Mond aus?

Die größte Neuerung in Season 15 ist die neue Map Zerstörter Mond. Es ist die zweitgrößte Map im Spiel. Deutlich kleiner als Storm Point (die größte Map), aber nur etwas größer als World's Edge. Insgesamt gibt es 16 Points of Interest, wovon zwei sehr große ausfallen sollen.

Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um einen zerstörten Mond im Orbit von Boreas, der Heimat von Seer und Catalyst. Wer sich etwas eingehender mit Seers Geschichte befasst hat, weiß, dass am Tag von Seers Geburt ein Meteorit den Mond traf und in zwei Teile riss.

Es gab Bemühungen, den Mond via Terraforming wieder bewohnbar zu machen, aber Apex Games sicherte sich einen Teil davon für seine neueste Arena. Daher haben wir hier zwei gänzlich unterschiedliche Seiten auf der Map: Eine, die idyllisch wirkt, und eine mit felsiger, karger Landschaft.

Eines der wichtigsten Features der neuen Map sind die Transportgleise. Sie ähneln den Seilrutschen, können aber auch die Kurve nehmen und sind schneller. Ihr findet viele Transportgleise auf der Map, aber leise seid ihr damit nicht unterwegs. Die Nutzung der Transportgleise ist hörbar.

Der zerstörte Mond umkreist Catalysts Heimatwelt.

Was kann die neue Legende Catalyst?

Apex Legends: Finsternis führt Catalyst als neue Legende im Spiel ein und sie bringt einzigartige Fähigkeiten mit sich. Sie ist in der Lage, mit Ferrofluid umzugehen, also mit dem Material, das benutzt wird, um Strukturen zu erschaffen.

Wie wir im Launch-Trailer zu Season 15 gesehen haben, kann sie Ferrofluid-Fallen auf dem Boden erzeugen, die Feinde verlangsamen. Ihre ultimative Fähigkeit ist anscheinend die Erschaffung einer großen Ferrofluid-Wand, die die Sicht blockiert und Gegner verlangsamt, die sie passieren.

Was sie selbst betrifft, wissen wir aus dem Trailer, dass sie ihren Freund beim Angriff auf die Hammond-Basis auf Boreas verloren hat. Außerdem scheint sie Seer für alles verantwortlich zu machen, was auf ihrer Heimatwelt passiert.

Catalyst ist die neue Legende in Apex Legends: Finsternis.

Wird es neue Waffen in Season 15 geben?

Es gab Zeiten, in denen Respawn eine neue Waffe mit jeder neuen Season veröffentlichte. Heutzutage passiert das seltener, da das Angebot an Waffen im Spiel in Respawns Augen sehr gut ist. Die letzte neue Waffe war die CAR SMG in Season 11.

Aus früheren Leaks wissen wir, dass neue Waffen in der Entwicklung sind, etwa die Nemesis, ein Sturmgewehr. Ebenfalls war von den Fanatic Akimbo-Pistolen und der vollautomatischen Armbrust Scorpion C80 die Rede. Interessant klingt auch die Gemini SMG. Für sich genommen eine relativ gewöhnliche SMG mit Energiemunition, die aber Boosts für Feuerrate und Handling bekommt, wenn ihr zwei Geminis (eine in jedem Waffenslot) bei euch tragt.

Ob wir davon etwas in Season 15 sehen, ist unklar.

Was ändert sich in Season 15 an der Spielbalance?

Im Vorfeld ist es immer schwierig abzuschätzen, welche Änderungen an der Spielbalance gibt, das gilt auch für Season 15.

Für die zuletzt veröffentlichte Legende Vantage könnte es einige Bugfixes und Anpassungen geben, ansonsten sind keine gröberen Probleme bekannt. Wenn es Anpassungen gibt, dann vielleicht an schwächeren Legenden wie Crypto, Pathfinder oder Wattson.

Aber das sind vor dem Start von Season 15 auch nur Spekulationen. In Kürze erfahren wir mehr.

Battle Pass, Skins und Events in Season 15

Natürlich bringt Season 15 auch einen neuen Battle Pass mit sich, der diesmal etwas kybernetisch fokussiert scheint. Damit passt er zur neuen Legende Catalyst und ihren Techno-Zauberin-Vibes.

Für die folgenden Waffen und Charaktere im Battle Pass für Season 15 wurden in Spieldateien bereits Hinweise gefunden:

Name Kategorie Stufe Loba Legende Episch Seer Legende Episch Gibraltar Legende Selten Alternator Waffe Episch + Selten R-301 Carbine Waffe Episch 30-30 Repeater Waffe Selten EVA-8 Waffe Selten Flatline Waffe Selten L-Star Waffe Selten Mastiff Waffe Selten Prowler Waffe Selten R-99 Waffe Selten Rampage Waffe Selten RE-45 Waffe Selten Sentinel Waffe Selten Spitfire Waffe Selten Triple Take Waffe Selten Wingman Waffe Selten

Durch Leaks wurde auch das Collection-Event in Season 15 bestätigt. Es heißt "Magic Snow Beast" und bietet euch die Möglichkeit, einen legendären Newcastle-Skin zu erhalten, ebenso epische Skins für Horizon, Mad Maggie, Mirage und Wraith.

Auch ein Event namens "Magic Witch" ist geplant, hier könnt ihr epische Skins für Lifeline, Rampart, Revenant und Valkyrie sowie seltene Skins für Wraith und die Alternator erwarten.