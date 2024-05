Apex Legends: Toilettentücher, Twitch-Drops, Tatkraft - Hinter den Kulissen der Playoffs

Ein so großes Event, wie die Apex Legends Split 1 Playoffs, muss gut geplant werden. Eine Person, die hinter den Kulissen dafür sorgt, dass es Spielern und Fans an nichts fehlt, ist Jasmine Chiang, Global Brand Marketing Lead. Mit ihr durfte ich darüber sprechen, was die Fans abseits der Spiele auf dem Event unternehmen können, welche lustigen neuen Marken-Kooperationen es gibt und was das, an einigen Tagen sogar restlos ausverkaufte, Event für sie persönlich bedeutet.

Wie die Playoffs zu einem unvergesslichen Event werden

Eurogamer.de: Auf den Split 1 Playoffs sind so viele Besucher wie nie zuvor. Woran könnte das liegen?

Chiang: "Das hat auch mit der Größe des Veranstaltungsortes zu tun. Dies ist unsere erste Veranstaltung in Nordamerika seit der Meisterschaft im zweiten Jahr. Es gibt also einen großen Hype bei unseren nordamerikanischen Fans. Als sie hörten, dass es in L.A. stattfindet, weil sie wissen, dass die Entwickler hier ansässig sind und die Esport-Organisationen hier ansässig sind, hat das wirklich geholfen, den Hype um die Veranstaltung anzukurbeln."

Eurogamer.de: Gibt es bestimmte Regionen, die in Sachen ALGS engagierter sind als andere?

Chiang: "Auf jeden Fall. Die Staaten und Japan sind die beiden Regionen, die die größte Liebe zu den ALGS haben. Und wenn man sich die Bühne anschaut, ist ein großer Prozentsatz der Spieler Vertreter dieser Regionen. Wir haben im letzten Jahr aber auch ein solides Wachstum in einigen anderen Regionen wie der EMEA, Großbritannien oder Frankreich gesehen."

Eurogamer.de: Abseits der Spiele, welche interaktiven Elemente stellt ihr für die Fans bereit?

Chiang: "Darüber könnte ich stundenlang reden. Wir arbeiten sehr eng mit den E-Sports-Organisationen in unserem Ökosystem zusammen und wollen ihnen ermöglichen, mit den Fans in Kontakt zu treten, daher sind diese Team-Merchandise-Stände für uns sehr wichtig. Wir haben auch Stände unserer Sponsoren, die dort Dinge anbieten, die für unsere Community besonders nützlich sind. Einige meiner persönlichen Lieblingsaktivitäten sind diese großen 30-Fuß-Wände. So gibt es eine Fan-Art-Wand, an der wir den Kunstwerken einen Platz geben, damit Tausende von Menschen sie sehen."

"Wir wollen, dass sich diese Veranstaltungen so gemeinschaftsorientiert wie möglich anfühlen. Die andere Wand, die wir haben, ist die 'Suche Team'-Wand. Ich hatte diese Idee zufällig. Wir scrollten eines Tages durch Twitter und stellten fest, dass das Akronym lft (looking for team) in der kompetitiven Apex-Szene und bei den hartgesottenen Ranglistenspielern häufig verwendet wird. Wir dachten, wie wäre es, wenn wir eine Wand erschaffen würden, die jeden vor Ort ermutigt, zusammenzukommen. Schließlich sind wir alle wegen unserer gemeinsamen Liebe zu Apex Legends hier, warum also nicht andere Leute mit ähnlichen Rängen finden, mit denen wir spielen können?"

"Wir haben auch diese 10 PCs vor Ort aufgestellt. Ein freier Spielbereich, in dem man sich treffen und kennenlernen kann. Auf diesem Event können die Fans die neuen Dinge für Saison 21 ausprobieren, bevor sie offiziell erscheinen. Wir haben auch 1v1-Wettkämpfe, bei denen Besucher um die Chance spielen können, beim Community-Showmatch dabei zu sein. Es ist ein cooler Weg, um die Ursprünge des E-Sports wieder aufleben zu lassen und den Fans die Möglichkeit zu geben, mit einigen ihrer Lieblingsschöpfer auf der großen Bühne zu spielen."

"Und auch die Profis sind alle sehr bodenständig und sind richtig aufgeregt, wenn wir fragen, wer ein Meet and Greet machen will. Sie haben Spaß daran, ihre Fans zu treffen und ich weiß, dass das auch für die Profis ein Teil der ALGS-Erfahrung ist."

Eurogamer.de: Welche Aktivitäten sind bei den Spielern am beliebtesten?

Chiang: "Im Online-Bereich fallen mir da die Twitch-Drops ein. Wir haben ein paar wirklich ALGS-pezifische Twitch-Drops. Wir haben einen, der 'not a green screen' heißt und auf den Witz des B-Screens mit NiceWigg und Greek anspielt. Die Twitch-Drops sorgen online für viel Wirbel und ermutigen die Leute, an den Streams teilzunehmen. Und wenn es dann zur Vor-Ort-Veranstaltung kommt, geht es wirklich um viele der Dinge, die wir bereits erwähnt haben. Ich denke, das sind alles große Anziehungspunkte für unsere Fans."

Eurogamer.de: Dieses Jahr habt ihr neben Herman Miller, Alienware und Battle Beaver einen vierten Partner, der die ALGS unterstützt. Wie kam es dazu, dass ihr mit einem Hersteller von Feuchttüchern zusammenarbeitet?

Chiang: "Dude Wipes ist wirklich der wohl witzigste Partner. Die Marke ist der offizielle Tiolettensponsor der ALGS. Vielleicht ist es sogar der erste Toilettensponsor bei E-Sport-Veranstaltungen überhaupt. Es ist eine Marke, die daran interessiert war, vor das E-Sports-Publikum zu treten. Und keine Sorge wegen des Namens, Dude Wipes sind für alle Hintern, nicht nur für die von Kerlen. Auf den Toiletten steht ein Korb mit Feuchttüchern, und überall auf dem Gelände gibt es kostenlose Proben. Bevor man sich also etwas zu essen holt, bekommt man ein Feuchttuch. Es ist eine Partnerschaft, die einfach zu lustig war, um sie nicht einzugehen."

Eurogamer.de: Was gefällt dir persönlich an den ALGS am besten?

Chiang: "Was mir am besten gefällt, ist es, beim Matchpoint-Finale im Publikum zu sitzen. Und wir geben an diesem Tag auch keine Interviews mehr, weil wir diese Atmosphäre erleben wollen, in der man mitfiebert und nicht weiß, was passieren wird, und all die Fans so aufgeregt sind. Da ist eine Energie im Raum, die ich nicht beschreiben kann. Die Sieger zu sehen, wie sie die Trophäe in die Höhe stemmen, das Jubeln, ich glaube, das ist es, worum es geht. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke."

"Ich habe meine Eltern zu einer Veranstaltung mitgenommen, sie hatten keine Ahnung, was ich beruflich mache und haben sich noch nie Apex Legends angesehen, aber selbst sie waren begeistert und jubelten mit der Menge. Wenn meine 60 Jahre alten Eltern das genießen können, stellt euch vor, wie sich die Fans fühlen müssen, wenn sie all diese Aufregung und Emotionen spüren."

"Wie ich gestern Abend beim Abendessen zu meinem Kollegen gesagt habe: Es fühlt sich so an, als ob die ALGS-Wochen die Wochen sind, in denen ich am glücklichsten bin. Ich weiß, das klingt lahm und ich schwöre, dass ich das nicht nur sage, weil ich dafür bezahlt werde. Ich lebe wirklich für diese Sache."