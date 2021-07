Dragon Age 4: Neues Artwork verweist auf eine vertraute Fraktion

Die großen Neuigkeiten zu Dragon Age 4 lassen auf sich warten und auch in diesem Monat werden wir da nicht mehr viel Neues erfahren.

Letzte Woche hatte BioWare betont, dass es während des EA-Play-Events in diesem Monat weder Neuigkeiten zu Mass Effect 5 noch zu Dragon Age 4 geben wird.

Im Anschluss daran hat sich Christian Dailey, Executive Producer bei BioWare, noch einmal auf Twitter dazu zu Wort gemeldet.

"Hallo Freunde - es tut uns leid, dass es dieses Jahr keine Neuigkeiten bei EA Play gibt, aber ihr sollt wissen, dass das Team mit viel Schwung an der Sache arbeitet und große Fortschritte macht", schreibt er. "Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu sprechen, wenn die Zeit reif ist."

Hi Friends ? sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wann die Zeit reif dafür sein könnte, lässt er offen. Allerdings nicht, ohne nicht doch einen kleinen, neuen Vorgeschmack in Form eines Artworks zu liefern.

Besagtes Bild zeigt eine Gruppe von Figuren mit Umhängen, die Fans als die Krähen von Antiva erkennen, was nicht zuletzt ihr Siegel rechts unten bestätigt.

Bei den Krähen handelt es sich um eine Elite- Organisation von Dieben, Spionen und Assassinen, die in ganz Thedas agiert. Sie kamen in Dragon Age Origins (Zevran gehörte zu ihnen), Dragon Age Origins: Awakening sowie Dragon Age 2 und weiteren Comics und Romanen aus dem Dragon-Age-Universum vor.

Das neueste Artwork zu Dragon Age 4.

Zuvor hatte das Studio unter anderem die Grauen Wächter mit einem Artwork angeteasert, während euch Teil vier nach Tevinter führt. Berichten zufolge soll die Fortsetzung nach dem Anthem-Flop auf Multiplayer-Elemente verzichten.

EA Play beginnt am 22. Juli 2021 um 19 Uhr deutscher. Aber wie gesagt solltet ihr nicht mit Dragon Age 4 rechnen, dafür gibt's unter anderem Neuigkeiten zu Battlefield, Apex Legends und Lost in Random.