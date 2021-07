Apex Legends: World's Edge wird im neuen Emergence-Trailer mit Lava überflutet

Die mittlerweile zehnte Saison von Apex Legends ist auf dem Weg und hat eine Menge neuer Änderungen im Gepäck. Durch einen Riss im Berg wird World's Edge mit Lava überflutet, die auch gleich mal ein paar wichtige Punkte auf der Karte verändert.

Ein Trailer zeigt die Legenden in der heißen Umgebung und stellt auch gleich ein paar weitere Änderungen und Neuankömmlinge der zehnten Season vor, die am 3. August erscheint:

Gefährliche Lava so weit das Auge reicht. Besonders der Norden ist von den Veränderungen betroffen, denn Entwickler Respawn möchte die Spieler in die nördlichen Regionen von World's Edge locken. So gibt es gleich drei neue Points of Interest (POI), die einige alte Standorte ersetzen oder zumindest verändern.

Diese tragen die englischen Namen Lava Siphon, Climatizer und Landside und sollen die Dynamik des Spiels durch neue Rotationen ein wenig auffrischen. Der Lavastrom spaltet das Epicenter vom neuen Climatizer. Außerdem ist die Sorting Factory durch die seismischen Aktivitäten der Karte ein wenig aufgeschwollen.

Auch Train Yard ist dem Lavafluss zum Opfer gefallen und wurde durch einen Erdrutsch komplett zerstört. Damit wollen die Entwickler den Punkt ein wenig entschärfen, denn bisher war er einer der wichtigsten POIs auf World's Edge. Genug Loot soll es dort weiterhin geben - nur einige Gebäude müssen sich für die zehnte Saison wohl oder übel verabschieden.

Neue Rotationen werden um Overlook herum ermöglicht, damit auch im Norden mehr dynamische Bewegungen möglich werden. Apropos Karten: Wenn der Ranked-Modus für die Arena startet, dürft ihr euch auf neue Battle-Royale-Maps freuen. Diesmal erhalten Hillside, Dome und Oasis Einzug in den neuen Spielmodus.

Auch die Legenden bleiben nicht von Änderungen verschont. So bekommt Horizon nach ihrem krassen Nerf wieder einen versöhnlichen Buff, Fuse bekommt die Personen in seiner Ultimativen Fähigkeit jetzt angezeigt (sogar wenn sich diese in einem Gebäude befinden!) und Caustics Gas soll noch gefährlicher werden.

Neben der neuen Legende Seer, zu der kürzlich ein Story-Trailer veröffentlicht wurde, dürfen Spieler auch eine neue Waffe begrüßen. Die Rampage LMG schießt auf mittlerer Reichweite mit schwerer Munition - zwar tut sie dies mit einer langsamen Feuerrate, dafür ballert das Gewehr ordentlich Schaden rein.