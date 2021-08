Call of Duty: Vanguard könnte einen neuen Battle-Royale-Modus erhalten

Nur wenige Stunden vor der offiziellen Enthüllung von Call of Duty: Vanguard gibt es nochmal Neuigkeiten zum Spiel - oder genauer gesagt zum Alpha Test des kommenden CoD-Titels. Dieser soll sich nämlich auf einen neuen Spielmodus namens "Champion Hill" konzentrieren.

Wie ihr am Namen vielleicht schon erraten habt, handelt es sich bei diesem Modus um ein Battle-Royale - das ist heutzutage ja auch die Standardzugabe zu jedem guten Shooter, der bei der breiten Masse ins Schwarze treffen will.

Die Information stammt angeblich aus dem PlayStation Network, das eine Alpha mit dem Titel "Call of Duty: Vanguard Champion Hill" hochgeladen haben soll. Wie PlayStation Game Size berichtet, soll die Alpha auf der PS4 und PS5 etwa 20 GB groß sein und für alle Regionen verfügbar sein. Die Größe der Alpha kann in den Regionen im Bereich von zwei bis drei GB schwanken.

An alpha for Call of Duty: Vanguard titled ?Champions Hill? has been added to the PlayStation network.



This is reportedly the new battle royale mode similar to apex legends arena. https://t.co/DuIu3WgQuP — ModernWarzone (@ModernWarzone) August 19, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Twitter-Account ModernWarzone legt noch ein paar Informationen obendrauf und berichtet, dass der neue Modus Ähnlichkeiten mit Apex Legends Arena-Modus haben könnte. Dort bekämpfen sich zwei Teams aus jeweils drei Spielern in einer immer kleiner werdenden Fläche. Waffen und Fähigkeiten müssen sie dabei vor Rundenbeginn kaufen.

In Champion Hill soll es aber nicht nur zwei, sondern ganze acht Teams geben, die nacheinander in Zufallsbegegnungen gegeneinander antreten, bis nur noch ein Team übrig ist. Also eine Mischung aus Kampf und Battle Royale. ModernWarzone fügt noch hinzu, dass dieser neue Modus Gunfight ersetzen könnte, den es auch schon in den letzten CoD-Teilen gab.

Der Alpha-Test soll laut Tom Henderson, einem bekannten CoD-Leaker, am 27. Bis zum 29. August stattfinden. Die PlayStation-Beta folgt dann am 10. Bis zum 12. September und wird am 16. September auf alle anderen Plattformen ausgerollt.

Vor etwa einer Woche hat Henderson bereits auf einen "Mini Battle Royale"-Modus aufmerksam gemacht, der etwa die gleichen Mechaniken wie Warzone nutzen soll. Könnte das derselbe Modus sein?

Ob diese neuen Informationen auch wirklich stimmen, erfahren wir vielleicht schon heute Abend ab 19:30 Uhr. In Warzone findet zu diesem Zeitpunkt das "Schlacht um Verdansk"-Event in Warzone statt, bei dem Call of Duty: Vanguard offiziell enthüllt wird.