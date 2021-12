Battlefield 2042: Update 1.3 bringt heute eine bessere Trefferregistrierung und mehr

Electronic Arts und DICE veröffentlichen heute Update 3.1 für Battlefield 2042.

Die neuste Aktualisierung des Spiels bringt eine Reihe von Optimierungen und Verbesserungen mit sich.

Treffer besser erkennen

Unter anderem verspricht DICE für das Update Verbesserungen bei der Trefferregistrierung von Kugeln, ebenso gibt es Balancing-Änderungen im Hinblick auf die Streuung von Geschossen und den Rückstoß.

Weiterhin behebt man einen "seltenen" Fehler, der dazu führen konnte, dass ein Spieler für Feinde unsichtbar erschien. Auch "mehreren Fehlern" im Zusammenhang mit Granaten und Raketenwerfern geht es an den Kragen.

Was noch drin steckt

Zu den weiteren Verbesserungen zählt ein optimierter Menüfluss für Xbox-Spieler und -Spielerinnen, wodurch die Deaktivierung des Crossplay-Features erleichtert werden soll.

Um das Sounderlebnis intensiver zu gestalten, nimmt DICE mehrere Audioverbesserungen vor, deren Schwerpunkt auf Klarheit, Entfernung und Richtungswahrnehmung liegt.

Überdies werden Balancing-Änderungen an 30mm-, 40mm- und 57mm-Kanonen bei Bodenfahrzeugen vorgenommen. Das Ziel ist, ihre Wirksamkeit gegen Infanterie auf diese Art zu verringern.

Die kompletten Patch Notes findet ihr hier.

Zuletzt musste DICE einiges an Kritik wegen eines Weihnachtsmann-Skins einstecken, darüber hinaus lud Electronic Arts die Spieler und Spielerinnen zu einer Umfrage ein, um Feedback zum Spiel zu sammeln.

Was die Zukunft anbelangt, soll die kommende neue Exposure-Karte das Kartendesign im Spiel auf eine neue Ebene heben.