eFootball: Erstes Update am 28. Oktober soll Probleme lösen

Das erste Update für Konamis Fußballsimulation eFootball 2022, die Ende September keinen guten Start hatte, um es noch halbwegs freundlich auszudrücken, soll Ende des Monats erscheinen.

Fans waren wenig begeistert, was vor allem auch an vielen Problemen und Bugs im Spiel lag. Es ging so weit, dass eFootball 2022 laut den Nutzerrezensionen das schlechteste Spiel auf Steam war.

Erstes Update soll Probleme lesen

In einem Tweet hat sich Konami heute erneut zu Wort gemeldet und ein weiteres Mal für den desaströsen Launch entschuldigt. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen Update 0.9.1 für den 28. Oktober 2021 an.

Es soll sich "auf die Behebung der bereits gemeldeten und der von euch weiterhin gemeldeten Probleme konzentrieren", heißt es.

Was eine sehr vage Beschreibung ist und im Grunde alles bedeuten könnte. Mit hundertprozentiger Sicherheit wissen wir es wohl erst, wenn die Patch Notes verfügbar sind.

Update for our users pic.twitter.com/6DffY77Os7 — eFootball (@play_eFootball) October 8, 2021

Mehr Infos folgen

Bis zum Release in 20 Tagen möchte das Unternehmen weitere Details dazu nennen und in künftigen Update auf Feedback und Wünsche eingehen.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Free-to-play-Titels hatte es massive Kritik aus den Reihen der Fans geben. Zum einen wegen des begrenzten Umfangs, zum anderen wegen zahlreicher Probleme, zum Beispiel sahen manche Spielergesichter mitunter ein wenig... merkwürdig aus.

Wie gesagt reagierten die Fans mit negativen Bewertungen auf Steam und kurz darauf entschuldigte sich Konami für den Zustand des Spiels, gleichzeitig gelobte man, die Probleme zu lösen. Wir werden sehen, was das Update am 28. Oktober dahingehend bringt.