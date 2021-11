Elden Ring: Mit diesen fünf Klassen könnt ihr das Nebelmeer durchqueren

From Software hat fünf spielbare Befleckten-Klassen aus Elden Ring vorgestellt.

Vom Propheten bis zum befleckten Blutwolf

In einem Tweet zum Spiel könnt ihr die Klassen "Warrior", "Enchanted Knight", "Prophet", "Champion" und "Bloody Wolf" sehen. Über ihre Fähigkeiten verliert der Entwickler allerdings noch kein Wort, dafür bekommen wir einen optischen Eindruck der spielbaren Befleckten.

In seven days, these five brave Tarnished will cross the Sea of Fog.#ELDENRING pic.twitter.com/t7SNykhr3E — ELDEN RING (@ELDENRING) November 5, 2021

Der Warrior kämpft mit Schwertern und erscheint in einer blauen Robe, farblich passendem Kopftuch und einem braunen Ledertorso. Elden Rings Enchanted Knight sieht zwar aus wie ein klassischer Ritter, trägt aber einen großen hölzernen Stab bei sich. Der Prophet sagt seinen Gegnern mit seiner dicken Holzkeule ein paar Sterne über dem Kopf voraus. Durch seine dicke Halskrause sticht er optisch von den anderen Kämpfern heraus.

Elden Rings Champion kämpft oben ohne. Unten trägt er einen Rock, der mit einer massiven Metallkette um seine Hüfte geschnürt ist. So ein harter Kerl! Auch der Bloody Wolf sieht gefährlich aus. Er schwingt ein großes Schwert und wirkt so als könnte er sich in seiner etwas leichteren Rüstung recht gut bewegen.

"In sieben Tagen werden diese fünf tapferen Trübsinnigen das Meer des Nebels durchqueren", heißt es im Tweet, womit man auf den bevorstehenden Netzwerktest anspielt. Erst gestern wurde bekannt, dass ihr auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S zwischen Performance- und Grafik-Modus wählen könnt, je nachdem, ob ihr an einer hohen Auflösung oder einer möglichst hohen Framerate interessiert seid.