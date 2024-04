Elden Ring Shadow of the Erdtree jetzt mit ESRB-Einstufung - Hättet ihr damit gerechnet?

Ja, hättet ihr. Jeder, der nicht damit gerechnet hat, dürfte von Elden Ring nur ganz entfernt etwas gehört haben. Nun ja, jede Nachricht zu Shadow of the Erdtree ist Gold wert und deshalb hier das ESRB-Rating mit ein paar Infos, die für Kenner des Titels so großes Neuland sind, wie das Ergebnis der Einstufung. Es lohnt sich also.

Hört mir zu Befleckter, ich habe auch sicher Neues zu verkünden

Es dürstet euch nach neuen Details zu Elden Rings kommenden DLC Shadow of the Erdtree? Beruhigend lege ich meine Hand auf eure Schulter und erzähle euch am Lagerfeuer von den neuesten Informationen, die mir zugetragen wurden. Während das Feuerchen knistert und der zarte Rauch in eure Nasenhöhlen steigt, erwähne ich die ESRB-Einstufung.

Wenig überrascht hebt ihr eine Braue und erklärt mir, dass es nur eine einzige Einstufung für Shadow of the Erdtree geben kann. Doch ich gebe nicht auf und locke euch mit den zusätzlichen Details, die in der Einstufung gegeben werden. Ihr könnt nicht widerstehen.

Ja, Shadow of the Erdtree ist mit "M" für "Mature" eingestuft. Das heißt, es wird für Menschen ab 17 Jahren empfohlen. Das ist vielleicht keine Überraschung, aber immerhin gut zu wissen, denn es bedeutet, dass ihr auch in der Erweiterung nicht auf Blut, Gore, harte Sprache, anzügliche Themen und Gewalt verzichten.

In der Beschreibung der Einstufung wird zunächst beschrieben, was Elden Ring eigentlich ist. Ein paar Sätze später wird es dann etwas interessanter. "Spieler setzen Schwerter, Speere, Äxte, Pfeile und Magie gegen Feinde ein. Der Kampf wird durch Schmerzensschreie, Blutspritzer und Aufprallgeräusche hervorgehoben", heißt es.

Eine kleine Aufzählung gibt euch einen Vorgeschmack auf die Brutalität der Erweiterung. "Das Spiel enthält Darstellungen von Blut: Sammelgegenstände, darunter abgetrennte Finger und Zungen; ein Boss-Charakter, der sich den Arm abschneidet; abgetrennte Arme hängen von der Decke", steht im Rating.

"Im Verlauf des Spiels wird ein humanoides Monster teilweise nackt dargestellt, wobei Schuppen/Narben seine Brust- und Beckenregion bedecken. Das Wort 'sh*t' erscheint im Dialog", so die letzte Zeile der Einstufung. Völlig unerwartet ist hierbei nichts, stellt ihr fest. Zu meinem Glück ist die Stimmung hier auf der Lichtung so besänftigend, dass ihr nicht den Drang verspürt, mir mit eurem Schwert einen Klaps auf den Hinterkopf zu geben.

Ihr blickt voller Hoffnung in meine Richtung. Vielleicht hat sie ja noch ein pikantes Detail ausgelassen? Doch ich habe mich bereits im Schutz der Nacht davongeschlichen und lasse euch mit diesen "Neuigkeiten" allein an eurem Lagerplatz sitzen. Danke für nichts, denkt ihr, während ihr die Augen verdrehend ins Feuer starrt und auf den Release von Shadow of the Erdtree am 20. Juni wartet ...