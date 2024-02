Elden Ring: Trailer zu Shadow of the Erdtree kommt noch heute!

Heute ist es endlich so weit. Der erste Trailer zu Elden Rings lang erwarteter Erweiterung erscheint. Drei Minuten Material soll es für Shadow of the Erdtree geben.

Bald gibt es erste Infos zu Shadow of the Erdtree

Noch ist der Trailer allerdings nicht live. Hierfür müsst ihr euch bis 16:00 Uhr gedulden. Eine perfekte Uhrzeit für alle, die arbeiten oder in die Uni oder Schule gehen. So steht das Videomaterial für viele zum Feierabend bereit.

Shadow of the Erdtree wurde drei Tage nach dem ersten Jahrestag von Elden Ring angekündigt. Informationen zum DLC gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.