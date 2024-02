From Software verspricht Großes für den Elden-Ring-DLC

Shadow of the Erdtree, die Erweiterung für Elden Ring, hat endlich ein Release-Datum. Sie erscheint am 21. Juni 2024.

Ihr braucht also noch Geduld, aber ihr könnt euch dafür auf die größte Erweiterung freuen, die From Software bisher entwickelt hat.

Was hat Shadow of the Erdtree zu bieten?

From-Software-Chef Hidetaka Miyazaki hat unseren englischen Eurogamer-Kollegen einige interessante Details zur Erweiterung verraten.

Unter anderem bestätigt er, dass George R.R. Martin kein frisches Material dafür beigesteuert hat. Dennoch basiert Shadow of the Erdtree "auf einem Teil des ursprünglichen Mythos, den er für uns erschaffen hat".

Mit der Entwicklung von Ideen für den DLC begann man demnach zum Ende der Entwicklung von Elden Ring. Es gab demnach Ideen, die nicht ins Spiel gepasst hätten, sondern als DLC mehr Sinn ergaben. Mit den Arbeiten daran begann man, nachdem der Großteil an Updates für das Basisspiel abgeliefert war.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Laut Miyazaki bekommt ihr mit Shadow of the Erdtree "unsere bisher größte Erweiterung" in Bezug auf den Gesamtumfang. Ihr erlangt Zugang zu einem neuen Teil der Map, deren Struktur ähnlich aufgebaut ist wie im Basisspiel. "Was die reine Fläche angeht, kann man es sich sogar als etwas größer als Limgrave im Basisspiel vorstellen", sagt er.

Gleichzeitig gibt es ein paar Änderungen beim Design. Im Basisspiel war der Wechsel zwischen Feldern und Dungeons recht offensichtlich, diesmal soll sich das ändern.

"Diesmal wollten wir mehr in die Tiefe gehen und ein dichteres und reichhaltigeres Leveldesign bieten, das diese Arten von Layouts ein wenig nahtloser zusammenführt", erläutert er. "Es wird natürlich große offene Gebiete geben, es wird natürlich Legacy Dungeons geben, aber wir haben auch mit etwas dazwischen experimentiert, um ein abwechslungsreicheres Spielerlebnis zu bieten."

Weiterhin gibt es mehr als zehn neue Bosskämpfe, eine Menge neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten. Um die neuen Waffentypen abzudecken, wurden acht neue Waffenkategorien hinzugefügt.

Und was ist mit der Schwierigkeit? In der Vergangenheit tendierten From Softwares Erweiterungen dazu, die Herausforderung noch zu erhöhen. Miyazaki zufolge bewegt sich Shadow of the Erdtree auf dem Niveau des Endgames von Elden Ring, der grundsätzliche Ansatz des Studios habe sich jedoch nicht geändert.

"Wir wollten diese herausfordernden Begegnungen und diese bedrohlichen Gefahren bieten, und um das zu erreichen, wollten wir den Spielern viel Freiheit bei der Vorgehensweise lassen. Wir wollten, dass sie sich frei fühlen, wie und wann sie diese Schwierigkeiten angehen und bewältigen."

Ebenso deutet er an, dass ihr eine ähnliche Herausforderung wie Malenia im Basisspiel auch in der Erweiterung finden könnt.

Im neuen Trailer seht ihr einige Eindrücke zu den Neuerungen, etwa die neuen Umgebungen. Und die Geschichte dreht sich, wie manche bereits vermuteten, um Malenias Bruder Miquella. Ebenso könnt ihr wieder einen giftigen Sumpf erwarten: "Mit einem Wort, ja", erläutert Miyazaki. "Aber das war eigentlich ein Punkt der Selbstreflexion für mich, nachdem ich das Basisspiel entwickelt hatte. Erst danach habe ich gemerkt, dass es mir wirklich gefällt, vergiftete Sümpfe zu erschaffen. Und das war für mich ein kleiner Ort der Selbstreflexion und des Nachdenkens. Wenn die Spieler also den Giftsumpf im DLC erreichen, werden sie vielleicht ein wenig etwas davon spüren."

Preislich liegt Shadow of the Erdtree alleine bei 39,99 Euro. Ein Premium Bundle kostet 49,99 Euro. Ein Standard Bundle mit Elden Ring + Erweiterung gibt's für 79,99 Euro und eine Deluxe Edition davon für 99,99 Euro.