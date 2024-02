Nie wieder Dark Souls mit Miyazaki? Elden-Ring-Schöpfer überlegt das Feld zu räumen

Hidetaka Miyazaki hält es für "sehr wahrscheinlich", dass er in zukünftigen Souls-Titeln nicht mehr als Director auftreten wird. Für viele Spieler eine unangenehme Vorstellung. Doch was sagt der Schöpfer selbst dazu?

Miyazaki sieht es als Chance für die nächste Generation

Das sagte der Schöpfer von Dark souls und Elden Ring in einem Interview mit IGN. Hier sagte er, dass es "sehr wahrscheinlich ist, dass wir die Verantwortung des Regisseurs an andere Souls-Spiele delegieren werden."

"Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft neue Regisseure sehen werden. Und ich denke, wenn wir das tun, würde ich mich gerne aus dieser Aufsichtsrolle zurückziehen und ihnen die volle Leitung und Kontrolle über diese Projekte geben."

Es könnte also sein, dass Miyazaki nicht einmal mehr eine beratende Rolle einnimmt. Doch der Elden-Ring-Schöpfer sieht das Ganze positiv. "Ich denke, das ist wirklich der beste und einfachste Weg für sie, sich in dieser Umgebung und mit diesen neuen Projekten zu entfalten."

Bisher gab es nur ein einziges Souls-Projekt, bei dem Miyazaki nicht selbst Regie führte. Es war Dark Souls 2 und somit auch der Titel, der bei Fans auf gemischte Reaktionen stieß. Die Sorge der Fans, dass sie die übliche Genialität der Souls-Games fortan vermissen müssen, ist also nicht ganz unberechtigt. Doch auch hier findet Miyazaki ermutigende Worte.

"Was Dark Souls 2 angeht, denke ich persönlich, dass es ein wirklich großartiges Projekt für uns war, und ich glaube, ohne es hätten wir viele der Verbindungen und Ideen nicht gehabt, die den Rest der Serie vorangebracht haben."

So führte der Titel halb offene Weltabschnitte ein und das Spiel bildete mit seinem Leveldesign die Basis für Elden Ring. Miyazaki formuliert es so: "Wir waren in der Lage, diese verschiedenen Impulse und Ideen zu haben und diese verschiedenen Verbindungen herzustellen, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten."