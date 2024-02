Darauf haben Elden-Ring-Fans lange gewartet: Trailer und Release-Datum zum DLC!

Darauf habt ihr lange gewartet: Das Release-Datum des DLCs Shadow of the Erdtree für Elden Ring steht fest.

Am 21. Juni 2024 wird die Erweiterung für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Ein erster Trailer

Mit der Ankündigung des Termins gab es auch den ersten Trailer zum DLC zu sehen, der euch rund drei Minuten lang ein paar Einblicke in Shadow of the Erdtree verschafft.

Unter anderem könnt ihr einen Blick auf neue Umgebungen erhaschen, die euch dort erwarten.

Vielleicht mag der ein oder andere etwas enttäuscht sein, weil es zuvor Spekulationen über eine Veröffentlichung noch in diesem Monat gab, aber die paar Monate Wartezeit mehr kriegt ihr nun auch noch rum.

Preislich liegen wir bei 39,99 Euro für Shadow of the Erdtree alleine. Ein Premium Bundle kostet 49,99 Euro. Ein Standard Bundle mit Elden Ring + Erweiterung gibt's für 79,99 Euro und eine Deluxe Edition davon für 99,99 Euro.