Elden Rings Dunkelmondgroßschwert könnt ihr euch für 600 Euro ins Zimmer stellen

Bei Panda Studio könnt ihr jetzt eine unglaubliche Harzreplik aus Elden Ring vorbestellen. Es handelt sich um das Dunkelmondgroßschwert und ihr frostig-blauer Schimmer sieht einfach nur beeindruckend aus.

1,5 Meter voller schöner Details

Mit 1,5 Metern ist das Schwert beinahe so groß wie ich und besitzt eine eisige Bemalung. Diese eindrucksvolle Replik kostet allerdings auch einen guten Haufen Geld. Ganze 500 Dollar müsst ihr für das wunderschöne Exemplar von einem Schwert ausgeben. Euros müsst ihr sogar noch mehr auf den Tisch legen. Bei meiner Suche nach einem Händler bin ich auf einen Preis von etwa 600 Euro gestoßen.

Das Dunkelmondgroßschwert von Panda Studio könnt ihr in zwei Versionen erhalten - eine, die ihr euch an die Wand hängen könnt und eine zum Aufstellen. Ausgeliefert werden soll das prachtvolle Großschwert frühestens im dritten Quartal dieses Jahres. In diesem Video könnt ihr euch ein Bild der massiven Klinge aus Harz machen und die liebevollen Details bewundern:

Ist euch zum Beispiel das hübsche Blattmuster aufgefallen, das sich über die gesamte Klinge erstreckt? Im Spiel gehen solche Feinheiten manchmal unter.

In Elden Ring ist das Dunkelmondgroßschwert ein Relikt, das von nur von Königinnen an ihre Ehepartner verschenkt wird. Ihr erhaltet das Schwer im Spiel, wenn ihr Rannis Quest abschließt - und das dauert seine Zeit.