Elden Rings letztes Geheimnis - Miyazaki ist sich sicher, dass Spieler es finden

Auch wenn ihr bereits Wochen und Monate in Elden Ring verbracht habt, Miyazaki kennt noch ein weiteres Geheimnis, das bisher niemand entdeckt hat. Er beschreibt es als "kleines Element", das es noch zu finden gilt.

Ein weiteres Geheimnis wartet darauf, gelüftet zu werden

Um was es dabei genau geht, verriet Miyazaki allerdings nicht. Klar, die Spieler sollen ihre PCs und Konsolen anschmeißen und selbst in Elden Ring danach suchen. Das treibt die Spielerzahlen gleichzeitig auch noch in die Höhe. Nicht, dass man sich angesichts des im Sommer erscheinenden DLCs da wirklich Sorgen machen müsste.

Miyazaki ist "immer wieder überrascht und erfreut darüber, wie viel die Spieler entdecken und wie sehr diese Gemeinschaften daran arbeiten, diese Geheimnisse aufzudecken", sagt er in einem Interview mit IGN.

"Für mich persönlich gibt es ein kleines Element, von dem ich glaube, dass es noch nicht entdeckt wurde", so Miyazaki. "Ich denke, es ist eine Frage des Wann und nicht des Ob, aber es könnte sein, dass noch etwas Kleines fehlt."

Der Elden-Ring-Schöpfer freut sich auf die Interpretationen und Untersuchungen der Fans. Einige sind mit ihrem Kopf allerdings schon beim kürzlich erschienenen Trailer zur Erweiterung und erstellen Videos zur dort gezeigten Lore und ihren Interpretationen, die die 40-Minuten-Marke locker übersteigen. Selbst Reaktionsvideos dauern gerne mal 20 oder 30 Minuten.