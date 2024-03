Shadow of the Erdtree wird so groß, wie dieses Gebiet aus Elden Ring

Hidetaka Miyazaki spricht in einem Interview über Details der kommenden Erweiterung für Elden Ring. Besonders über den Umfang von Shadow of the Erdtree hat der Director ein paar Worte zu sagen, denn der DLC wird der bisher größte, den das Studio je entwickelt hat.

Shadow of the Erdtree wird so groß wie Limgrave - nur vielfältiger

Elden Ring ist bereits zwei Jahre auf dem Markt und die Spieler warten schon sehnsüchtig auf den ersten DLC, der laut Miyazaki ein "Elden-Ring-ähnliches" Erlebnis mit einer riesigen Karte, komplexen Dungeons und gefährlichen Feinden bieten soll. Gegenüber Famitsu verriet der Schöpfer weitere Details über die Erweiterung.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Karte von Shadow of the Erdtree sollt ihr euch ähnlich groß wie das Limgrave-Gebiet in Elden Ring vorstellen. Mit seinen neun Dungeons soll das DLC-Gebiet jedoch "vielfältiger" sein. Es trägt den Titel "The Realm of Shadow" und ist mit einem Portal mit der Hauptkarte von Elden Ring verbunden. Natürlich müsst ihr dafür einen ekligen, verdorrten Arm berühren. Die Karte enthält mehrere Orte, an denen ihr dann wieder zurück zur Hauptwelt reisen könnt.

Mehr zu Elden Ring:

Elden Rings Dunkelmondgroßschwert könnt ihr euch für 600 Euro ins Zimmer stellen

Elden Rings letztes Geheimnis - Miyazaki ist sich sicher, dass Spieler es finden

Nie wieder Dark Souls mit Miyazaki? Elden-Ring-Schöpfer überlegt, das Feld zu räumen

Zugang zur Erweiterung erhaltet ihr nur, wenn ihr Starscourge Radahn und Mohg, Lord of Blood, besiegt habt. Nur Geld allein reicht da nicht aus. Das ist aber gar nicht so schlecht, denn Miyazaki weist darauf hin, dass der Schwierigkeitsgrad von Shadow of the Erdtree für Spieler im fortgeschrittenen Teil von Elden Ring ist. Das Level-System des DLCs ist nicht an Elden Rings System angeknüpft und sorgt dafür, dass Spieler selbst mit einem vollen Level immer wieder auf Bosse stoßen, die sie noch nicht besiegen können.

Es ähnelt dem Angriffskraft-Status aus Sekiro: Shadows Die Twice und zwingt Spielende dazu, neue Wege zu finden, die großen Feinde zu besiegen.