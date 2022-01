Far Cry 6: Pagan Min DLC beginnen, Karte mit allen Orten und Tipps für die Kontrolle

Der zweite DLC für Far Cry 6 widmet sich einem weiteren bekannten Bösewicht aus der Shooter-Reihe: Pagan Min, dem Gegenspieler von Ajay Ghale aus Far Cry 4.

Ähnlich wie im Vaas-DLC Wahnsinn findet sich Pagan in seiner eigenen Psyche wieder, deren Gestaltung den Landschaften Kyrats nachempfunden ist, der Spielwelt aus Teil vier. Ärger ist vorprogrammiert: Überall wollen euch Feinde an den Kragen und wer nicht gut aufpasst, überlebt nicht lange.

Der Pagan-DLC "Kontrolle" spielt sich fast exakt wie die Vaas-Erweiterung: angelehnt an Roguelite-Gepflogenheiten nämlich, aber mit ein paar Besonderheiten. Hier erfahrt ihr alles Wichtige, was es zum zweiten Far-Cry-6-DLC zu wissen gibt.

Springe zu:

Ladet die Erweiterung über das PC- oder Konsolenmenü herunter, um sie in die Far-Cry-6-Installation einzubinden, und startet das Spiel. Begebt euch dann in eines der Hauptlager, die den drei großen Fraktionen gehören - Legenden von 67, Máximas Matanzas oder Monteros -, völlig egal in welches davon.

Wie in der Vaas-Erweiterung geben die Psycholevel den Schwierigkeitsgrad an. Anfangs müsst ihr den niedrigsten Level wählen und einmal komplett abschließen, um die vier höheren Stufen freizuschalten. Hierbei gilt der Grundsatz: je höher der gewählte Psycholevel, desto höherwertig die Beute, aber desto schwieriger auch die Kämpfe. Wer viel wagt, gewinnt viel, könnte man sagen.

Wie funktioniert das Speichern im Pagan-DLC?

Das Add-on lässt euch mit Erklärungen zum Speichersystem ein wenig im Regen stehen, daher hier ein paar Erläuterungen, nachdem ihr in der Rolle des Far-Cry-4-Bösewichts in der neuen Spielwelt unterwegs seid.

Wo kann man sicher speichern und was bleibt dabei erhalten? Speichert ihr am Esstisch, wo jeder Run in der Erweiterung beginnt (oder in einem der Unterschlupfe, die man jedoch bei jedem Neustart noch einmal befreien muss), tut ihr das via Spielmenü --> System --> "Speichern & zurück nach Yara". In dem Fall bleiben die Gegenstände in eurem Inventar erhalten, allerdings nicht der Missionsfortschritt.

Das Speichern des Inventars funktioniert nur in sicheren Zonen: beim Esstisch, wo das Spiel beginnt, oder in befreiten Unterschlupfen.

Versucht ihr den Speichervorgang an einem anderen Ort, an dem unten links nicht der grüne Schriftzug "Im sicheren Bereich" erscheint - also irgendwo mitten in der Spielwelt -, steht im Menü nur "Zurück nach Yara". In dem Fall brecht ihr den Run komplett ab und verliert beides: Missionsfortschritt und Inventar.