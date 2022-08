Far Cry 6 jetzt kostenlos spielen - Auf Xbox, PlayStation, PC und Stadia

In den kommenden Tagen lässt euch Ubisoft seinen Shooter Far Cry 6 kostenlos spielen.

Das ist ab sofort und noch bis zum 7. August auf Xbox Series X/S und Xbox One, PlayStation 5 und PS4, Google Stadia und PC möglich.

Rabatte auf verschiedenen Plattformen

Ihr erhaltet dabei Zugang zum kompletten Spiel und auch noch zu allen kostenlos herunterladbaren Inhalten.

Wenn euch das gefällt, was ihr am Wochenende spielt, könnt ihr euch Far Cry 6 aktuell auch günstiger auf verschiedenen Plattformen sichern:

PC (Ubisoft Store): Bis zum 15. August erhaltet ihr 60 Prozent Rabatt auf Standard, Gold und Ultimate Editionen des Spiels. Auch Season Pass und die drei DLCs sind um 50 Prozent reduziert.

PC (Epic Games Store): Bis zum 8. August gibt’s 60 Prozent auf alle Editionen sowie ebenfalls 50 Prozent Rabatt auf Season Pass und DLCs.

Xbox: Bis zum 15. August 60 Prozent Rabatt auf Standard und Gold Edition sowie 50 Prozent Rabatt auf den Season Pass.

PlayStation: Bis zum 17. August 55 Prozent Rabatt auf die Deluxe Edition und 60 Prozent Rabatt auf die Ultimate Edition.

Analog zum Gratis-Wochenende läuft bis zum 13. August 2022 um 5:59 Uhr noch ein Foto-Modus-Wettbewerb. Post dazu ein Bild, Video oder GIF aus dem Spiel mit dem Hashtag #FarCry6FreeWeekendContest auf Twitter, Instagram oder TikTok.

Ihr habt dann die Chance, Preise wie AMD-Radeon-RX-6800-XT-Grafikkarten, Far-Cry-6-Sammlerfiguren, Tobii Eye Tracker sowie Corsair-Headsets zu gewinnen.