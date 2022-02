Horizon: Forbidden West - Alle Waffen und wo ihr sie findet

Es gibt in Horizon: Forbidden West eine Menge Waffenkategorien und innerhalb dieser noch unterschiedliche Seltenheitsgrade, Elementareffekte und Schadensarten. Da das einen schon mal überfordern kann, haben wir für euch eine schön übersichtliche Liste aller Waffen zusammengefasst, erklären, was sie bieten, wo ihr sie bekommt oder was ihr dafür tun müsst.

Waffen von Horizon Forbidden West - Inhalt

Bei der Zusammenstellung eures Loadouts solltet ihr beachten, immer auf alle Schwächen der Gegner eine Antwort zu haben. Es sollte also jedes Element vertreten sein und auch Waffen, die für Abriss von Maschinenteilen sorgen, solltet ihr immer mindestens eine führen. Welche das sind, seht ihr an den Werten für Stoß- und Reißschaden. Eine Munition, die mehr Stoß- beziehungsweise Aufprallschaden verursacht als Reiß- oder Abrissschaden, ist zum Ablösen von Maschinenteilen nicht geeignet. Jetzt aber zur Übersicht der Waffen. Wir hoffen, euch ist damit geholfen. Gute Jagd!

Jägerbogen Jägerbögen sind das Schweizer-Armeemesser in Aloys Arsenal: Gut für alles, keine nennenswerten Schwächen und im offenen Gefecht mit in einem gut gemischten Gegnerpulk immer eine gute Wahl. Wenn im Zweifel: Jägerbogen. Feuer-Jägerbogen (Ungewöhnlich): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Kettenkratz. Kosten: 127 Metallscherben, 1 Dornrücken-Zirkulator. Verschießt Feuer- und Säurepfeile. Ein Spulenplatz. Frost-Jägerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Reinklang und in Jagdgebiet: Steilgebirge. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Plünderer-Zirkulator. Verschießt Frost- und Säurepfeile. Zwei Spulenplätze. Schneidender-Jägerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Reinklang und Brennspeer. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Krallenschreiter-Zirkulator. Verschießt Aufprallpfeile, auf Ablösen von Teilen spezialisiert. Zwei Spulenplätze. Sonnenberührter-Jägerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) Jagdgebiet: Reinklang und Brennspeer, nordwestlich von Reinklang. Kosten: 632 Metallscherben, 1 Aufspürer-Gräber-Zirkulator. Verschießt Aufprallpfeile, auf Ablösen von Teilen spezialisiert, und Feuerpfeile. Zwei Spulenplätze. Sonnenberührter Jägerbogen in Horizon: Forbidden West Löschwasser-Jägerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) Brennspeer. Kosten: 632 Metallscherben, 1 Lanzenhorn-Gräber-Zirkulator. Verschießt Löschwasserpfeile und Säurepfeile. Zwei Spulenplätze. Scheiterhaufen-Jägerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Bollwerk und Schlund der Arena. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Reißhorn-Zirkulator. Verschießt Aufschlag- und Feuerpfeile. Zwei Spulenplätze. Sucher-Jägerbogen (Sehr selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Schluchtrand und an der Basis. Kosten: 1062 Metallscherben, 1 Sonnenflügel-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Aufprallpfeile mit starkem Abrissschaden, Frostpfeile und nach Upgrade fortgeschrittene Frostpfeile. Drei Spulenplätze. Garde-Jägerbogen (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) an der Basis und Brennspeer. Kosten: 1437 Metallscherben, 1 Flutschlitzer-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Aufprallpfeile mit starkem Abrissschaden und Säurepfeile. Drei Spulenplätze. Wildfeuer-Jägerbogen (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis. Kosten: 1437 Metallscherben, 1 Panzerwanderer-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Feuer-Ladungen und nach Upgrade Säurepfeile. Drei Spulenplätze. Marschall-Jägerbogen (Sehr selten): Ort: Dukkah im Schlund der Arena. Kosten: 84 Jagdmedaillen, Verschießt Aufprall mit großer Reißwirkung, Abriss-Jägerpfeile und Berserkerpfeile. Drei Spulenplätze. Bei Dukkah gibt es mit die beste Ausrüstung in Horizon: Forbiden West. Schatten des Todessuchers (Legendär): Ort: Dukkah im Schlund der Arena. Kosten: 80 Arenamedaillen (erst "Eröffnung der Arena-Quest bei Dukkah absolvieren). Verschießt Aufprall mit großer Reißwirkung, Schock-Jägerpfeile und Abriss-Jägerpfeile. Fünf Spulenplätze. Die Sonnengeißel (Legendär): Säubert alle fünf Rebellenlager der Tenakth (nicht die Außenposten). Dann bekommt ihr eine Quest, bei der ihr Erend aufsucht, um ein letztes Lager auszuräuchern. Die Endgegnerin dieses Lagers lässt den Bogen fallen. Verschießt Feuer-, Eis- und Säurepfeile. Fünf Spulenplätze.

Kriegerbogen Kriegerbögen sind darauf ausgerichtet, aus der Nähe mit schneller Feuerrate viel Schaden anzurichten. Tut euch den Gefallen und nutzt einen von dieser Sorte, sollten euch die Maschinen zu nah auf die Pelle rücken. Ihr werdet es nicht bereuen. Kriegerbogen (Ungewöhnlich): Ort: Jäger (Jagdbedarf) in Kettenkratz. Kosten: 149 Metallscherben. Verschießt Aufprallpfeile (Stoßschaden). Ein Spulenplatz. Schock-Kriegerbogen (Ungewöhnlich): Ort: Jagdgebiet: Der Schrecken, sprecht mit Thurlis und dann mit dem Jagdgebiet-Hüter Izvad, dann bekommt ihr ihn, um die erste Prüfung zu absolvieren. Kosten: Keine. Verschießt Schockladungen. Ein Spulenplatz. Schneller Kriegerbogen (Ungewöhnlich): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Fahllicht. Kosten: 149 Metallscherben. Verschießt Aufprallpfeile (Stoßschaden). Ein Spulenplatz. Schur-Kriegerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Reinklang. Kosten: 467 Metallscherben, 1 Grauhabicht-Zirkulator. Verschießt Aufprallpfeile, auf Ablösen von Teilen spezialisiert. Zwei Spulenplätze. Säure-Kriegerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Reinklang. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Dornrücken-Zirkulator. Verschießt Säure- und Schockpfeile. Zwei Spulenplätze. Nahkampf-Kriegerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) Brennspeer. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator. Verschießt Aufprallpfeile, 15 Prozent Bonus auf Nahkampf-Folgeangriffe. Zwei Spulenplätze. Fürs Grobe: Der Nahkampf-Kriegerbogen Frostbeulen-Kriegerbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Bollwerk. Kosten: 632 Metallscherben, 1 Krallenschreiter-Zirkulator. Verschießt Frost- und -Säurepfeile. Zwei Spulenplätze. Todesröcheln-Kriegerbogen (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis und Brennspeer. Kosten: 1437 Metallscherben, 1 Schlachtrücken-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Aufprall- und Feuerpfeile. Guter Überspannen-Schaden. Drei Spulenplätze. Deserteur-Kriegerbogen (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis. Kosten: 1249 Metallscherben, 1 Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Aufprall- und Frostpfeile. Drei Spulenplätze. Das Verderben der Carja (Legendär): Als Belohnung für den Sieg in allen vier Maschinenrennen. In einer Truhe zu finden. Verschießt Aufprall- und Feuerpfeile. Gute Mobilität im Nahkampf. Fünf Spulenplätze.

Scharfschussbogen Scharfschussbögen sind am besten, wenn ihr sie aus der Nähe einsetzt. Besonders zum Anschleichen an - und Ausschalten von - einzelnen menschlichen Gegnern sind sie optimal geeignet. Mit kaum einem anderen Bogen lässt sich so viel Schaden aus nur einem gezielten Schuss herausholen. Kriegerbogen (Ungewöhnlich): Ort: Jäger (Jagdbedarf) in Kettenkratz. Kosten: 127 Metallscherben. Verschießt Aufprallpfeile (Stoßschaden). Ein Spulenplatz. Niederschmetternder Scharfschussbogen (Ungewöhnlich): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Fahllicht. Kosten: 149 Metallscherben, 1 Gräber-Zirkulator. Verschießt niederschmetternde und Aufprallpfeile (Stoßschaden). Ein Spulenplatz. Hartgewebe-Scharfschussbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Reinklang und im Jagdgebiet: Reinklang. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Graser-Zirkulator. Verschießt Aufprallpfeile. Zwei Spulenplätze. Spaltender-Scharfschussbogen (Selten): Bekommt ihr automatisch in Mission Der Zerbrochene Himmel. Verschießt Aufprall- und Abriss-Präzisionsspfeile. Zwei Spulenplätze. Genauer Scharfschussbogen (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Bollwerk. Kosten: 632 Metallscherben, 1 Krallenschreiter-Zirkulator. Verschießt niederschmetternde und normale Präzisionspfeile. Zwei Spulenplätze. Delta-Scharfschussbogen (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis. Kosten: 1249 Metallscherben, 1 Kletterkiefer-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Aufprall- und Durchdringungspfeile. Drei Spulenplätze. Leuchtsprenger-Scharfschussbogen (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis. Kosten: 1035 Metallscherben, 1 Donnerkiefer-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Plasma-, Aufprallpfeile und Abrisspfeile. Drei Spulenplätze. Aufseher-Scharfschussbogen (Sehr selten): Ort: Dukkah im Schlund der Arena. Kosten: 54 Jagdmedaillen, Verschießt Aufprall-Präzisionspfeile mit wenig Reißwirkung und Niederschlagspfeile, die sich einmal verbessern lassen. Drei Spulenplätze. Schlund der Arena ganz nah beim Gedenkhain der Tenkath. Schmiedestoss (Legendär): Ort: Dukkah im Schlund der Arena. Kosten: 80 Arenamedaillen, Verschießt Aufprall-Präzisionspfeile und Plasma-Präzisionspfeile, die sich einmal verbessern lassen. Fünf Spulenplätze.

Sprengschleudern Sprengschleudern sind gewissermaßen die Granatwerfer von Horizon Forbidden West. Sie eignen sich optimal zur Mengenkontrolle und schnell Bereiche des Schlachtfelds mit Elementareffekten zu versehen. Aus mittlerer und weiter Distanz füllt ihr hiermit schnell die Elementzustände der Gegner. Bauteile reißt ihr damit aber nicht ab. Explosive Sprengschleuder (Ungewöhnlich): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Fahllicht. Kosten: 149 Metallscherben, 1 Reißhorn-Zirkulator. Verschießt Sprengstoff- und Löschwasser-Bomben. Ein Spulenplatz. Eisfeuer-Sprengschleuder (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Bollwerk. Kosten: 467 Metallscherben, 1 Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator. Verschießt wie der Name schon sagt Feuer- und Eisbomben. Zwei Spulenplätze. Belagerung-Sprengschleuder (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) Brennspeer. Kosten: 632 Metallscherben, 1 Verwüster-Zirkulator. Verschießt Sprengmunition, die man upgraden kann. 15 Prozent Schaden aus der Ferne. Zwei Spulenplätze. Ätzende-Sprengschleuder (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis und Brennspeer. Kosten: 1437 Metallscherben, 1 Brüllrücken-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Säure-, Klebe- und Löschwasserbomben. Kleber ist gut gegen schnelle Feinde, +15 Prozent Schaden über Zeit. Drei Spulenplätze. Wall-Sprengschleuder (Sehr selten): Ort: Dukkah im Schlund der Arena. Kosten: 54 Jagdmedaillen, Verschießt Sprengbomben, Frostbomben und Splitterbomben. Drei Spulenplätze. Die Flügel der Zehn (Legendär): Findet alle zwölf Flugschreiber und tauscht diese bei Untalla im Gedenkhain ein. Habt ihr alle abgeliefert, erhaltet ihr diese Waffe als Belohnung. Explosiv und Klebeschaden ist das, was die Flügel der Zehn am besten beherrschen.

Stolperfallen Stolperfallen sind ein weiteres gutes Mittel zur Mengen- und Schlachtfeld-Kontrolle: Damit spannt ihr Seile, indem ihr zwei Pfähle in die Erde schießt. Je nachdem, welche Munition ihr nutzt, werden Wesen, die durch die Drähte laufen, dann von Elementareffekten getroffen. Stolperfallen bringen Übersicht in dichtes Schlachtengetümmel. Schock-Stolperfalle (Ungewöhnlich): Erhaltet ihr automatisch während der Hauptquest An den Rand des Abgrunds. Explosive Stolperfalle (Ungewöhnlich): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Fahllicht. Kosten: 149 Metallscherben. Platziert Stolperdrähte, die bei Kontakt explodieren. Ein Spulenplatz. Schmiedefeuer-Stolperfalle (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Reinklang. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Reißhorn-Zirkulator. Platziert Feuer- und Schockdrähte, auf Ablösen von Teilen spezialisiert. Zwei Spulenplätze. Strahlendraht-Stolperfalle (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Der Schlund der Arena. Kosten: 632 Metallscherben, 1 Schlängelzahn-Zirkulator. Platziert Taumelstrahle und Feuerdrähte. Zwei Spulenplätze. Stöberer-Stolperfalle (Sehr selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Schluchtrand und Basis. Kosten: 1437 Metallscherben, 1 Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Platziert explosive Stolperdrähte und Schilddrähte, die Fernkampfschaden abfangen. Drei Spulenplätze. Einer der besten Händler befindet sich ganz nahe der Basis, wenn ihr die Gen Westen verlasst, ist er etwas in Richtung Süden, nahe dem Lagerfeuer. Leuchtsprenger-Stolperfalle (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis. Kosten: 1249 Metallscherben, 1 Sonnenflügel-Zirkulator, 1 Schlängelzahn-Zirkulator. Platziert Plasma-Stolperdrähte, Taumelstrahlen und nach Verbesserung fortgeschrittene explosive Stolperdrähte. Bastlers Stolz (Legendär): Schafft alle Jagdfgebiet-Prüfungen mit der besten Bewertung und ihr erhaltet diese legendäre Stolperfalle, die Schilddrähte, Taumelstrahlen und Sprengdrähte platziert. Fünf Spulenplätze.

Seilwerfer Seilwerfer ähneln den Stolperfallen, nur dass ein Pfahl immer in einen Gegner gehen sollte. Die andere geht in den Boden und bremst das Ungetüm. Ansonsten ist der Modus Operandi ähnlich. Zwingt eure Gegner zu Boden und beruhigt damit etwas das Schlachtfeld. Beachtet, dass so gefällte Gegner länger liegenbleiben, wenn ihr sie nicht angreift. Kümmert euch derweil also um die anderen Angreifer. Seilwerfer (Ungewöhnlich): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Fahllicht. Kosten: 149 Metallscherben. Dieser Seilwerfer, mit dem man Maschinen am Boden festbinden kann. Für Penetration von Rüstung voll aufladen. Ein Spulenplatz. Kanister-Seilwerfer (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Bollwerk und Jagdgebiet: Reinklang. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Aufspürer-Gräber-Zirkulator. Befestigt Elektro-, Frost- oder Feuer-Kanister an Feinden, die mit passendem Elementtyp-Pfeil zur Explosion gebracht werden. Um Halt an Rüstungen zu finden, müssen sie mit voller Bogenspannung abgefeuert werden. Zwei Spulenplätze. Der Kanister-Seilwerfer, eine etwas indirektere Art, sich in Horizon: Forbidden West mit seinen Feinden auseinanderzusetzen. Anker-Seilwerfer (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) Brennspeer. Kosten: 632 Metallscherben, 1 Brüllrücken-Zirkulator. Verschießt Fesselseile, Schockseile und Löschwasserkanister. Gute Kombination, mit 15 Prozent Überspannen-Schaden. Zwei Spulenplätze. Elite-Seilwerfer (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis. Kosten: 1249 Metallscherben, 1 Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Fesselseile, sowie Schock- und Plasmaseile. Guter Übersspannungsschaden und Schaden über die Zeit (nach Upgrade). Drei Spulenplätze.

Stachelwerfer Stachelwerfer sind mächtige, aber unhandliche Waffen, die auf großer Distanz, am besten als Initialschlag vor eurer Entdeckung, ihre volle Wirkung entfalten. Ihre lange Nachladedauer und die Tatsache, dass sie weder im Springen noch im geduckten Zustand eingesetzt werden, machen Sie zu einer speziellen Angelegenheit. Beachtet, dass ihr den Schuss voll Aufladen müsst, um Rüstung zu durchdringen. Aufprall-Stachelwerfer (Ungewöhnlich): Bekommt ihr, wenn ihr beim Beute-Unternehmer: Fahllicht alle vier Aufträge schafft. Aufprallschaden. Ein Spulenplatz. Beim Beude-Unternehmer nahe Fahllicht bekommt ihr den Aufprall-Stachelwerfer von Forbidden West. Balgstoß-Stachelwerfer (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Bollwerk und Steinfall. Kosten: 467 Metallscherben, 1 Elementar-Krallenschreiter-Zirkulator. Verschießt Aufprall- und Sprengstacheln. Zwei Spulenplätze. Brenn-Stachelwerfer (Selten): Ort: Jägerin (Jagdbedarf) in Der Schlund der Arena. Kosten: 549 Metallscherben, 1 Stachelschnauze-Zirkulator. Verschießt Abriss- und Feuerstacheln. Zwei Spulenplätze. Pulverisierender-Stachelwerfer (Sehr selten): Ort: Jäger (Jagdbedarf) am Südwestausgang der Basis. Kosten: 1062 Metallscherben, 1 Sonnenflügel-Zirkulator, 1 großer Maschinenkern. Verschießt Spreng- und Aufprallstacheln. Drei Spulenplätze. Leuchtsprenger-Stachelwerfer (Sehr selten): Ort: Dukkah im Schlund der Arena. Kosten: 54 Jagdmedaillen, Verschießt Plasmastachel und Sprengstachel. Drei Spulenplätze. Der Himmelstöter (Legendär): Ort: Landfall des Vermächtisses, als Belohnung für den Abschluss der Nebenquest "Der Weg nach Hause" (Sprecht auf dem Schiff mit Kristia und Harriem).Verschießt Sprengstachel und und Feuerstachel. Stark gegen fliegende Gegner. Fünf Spulenplätze. Auf dem Schiff der Quen beginnt diese Nebenquest, für die ihr den legendären Stachelwerfer erhaltet.