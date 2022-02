Pokémon Legenden Arceus: Elite Pokemon Maps - Hier findet ihr starke Kämpfer!

Immer wieder trefft ihr in Pokémon Legenden Arceus auf besonders starke Pokémon. Die Elite Pokémon erkennt ihr an ihren leuchtend roten Augen.

Zudem sind sie häufig größer als ihre Artgenossen und weitaus gefährlicher (höherer Level) als umstehende Pokémon. Es lohnt sich daher, sie zu fangen!

Das heißt auch, dass ihr für jedes Elite Pokémon ein starkes Team braucht, das ihm widerstehen kann, bis ihr in der Lage seid, es mit einem Pokéball zu fangen.

Alles über Elite Pokémon in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Welche Elite Pokémon gibt es im Obisidan-Grasland in Pokémon Legenden Arceus? Folgende Elite Pokémon findet ihr im Obsidian-Grasland: Luxio Gallopa Skaraborn Bojelin Garados Relaxo Damhirplex Georok Heiteira Parasek Staravia Simsala Panferno Zirpeise Karpador Golbat Schlapor Bidifas Sichlor Alle Elite Pokémon im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus.

Welche Elite Pokémon gibt es im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus? Im Roten Sumpfland erwarten euch diese Elite Pokémon: Schlurplek Roserade Rihorn Raichu Onix Welsar Venuflibis Honweisel Tangoloss Skuntank Ursaring Pachirisu Toxiquak Hippoterus Chelterrar Viscargot Ursaring Yanmega Alle Elite Pokémon im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus.

Welche Elite Pokémon gibt es im Kobalt-Küstenland in Pokémon Legenden Arceus? Diese Elite Pokémon könnt ihr im Obsidian-Grasland finden: Moterpel Impoleon Baldorfish Gastrodon Vulnona Lumineon Tentoxa Shnurgarst Octillery Maschock Piondragi Walraisa Mantax Garados Ambidiffel Entoron Zwirrfinst Chaneira Sichlor Alle Elite Pokémon im Kobalt Küstenland in Pokémon Legenden Arceus.