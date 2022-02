Pokémon Legenden Arceus: Massive Aufläufe farmen - So holt ihr das Meiste aus ihnen heraus!

In Pokémon Legenden Arceus gibt es in der Hisui-Region von Zeit zu Zeit massive Aufläufe, von denen ihr profitieren könnt.

Dabei handelt es sich, wie der Name schon sagt, um ein gehäuftes Vorkommen eines bestimmten Pokémon, allerdings nur für kurze Zeit.

Alles über Massive Aufläufe in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings