Resident Evil 8 Village: Alle Trophäen, Herausforderungen und Achievements gelöst

In Resident Evil Village gibt es natürlich jede Menge Trophäen, Herausforderungen oder Achievements einzuheimsen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade spielt. Diese sind für sich natürlich schon ein Gewinn, haben in Resident Evil Village aber auch noch mal eine besondere Bedeutung: Für jede abgeschlossene Herausforderung oder Trophäe bekommt ihr auch noch AP, Punkte mit denen ihr alles Mögliche in Resident Evil Village freischalten könnt: Artworks gibt es, aber auch neue Waffen, unendlich Schuss für alte und neue Waffen und sogar einen ganzen neuen Spielmodus, den Söldner-Modus. Es lohnt sich also doppelt.

Story-Missions-Herausforderungen

Keine Likes für Lycans: Überlebt den ersten Großangriff der Werwölfe (Story-Mission)

Vier Grafen: Entkommt aus der Mine (Story-Mission)

Blutige Angelegenheit: Besiegt die mutierte Lady Dimitrescu (Story-Mission)

Gerissene Bande: Besiegt Donna und Angie (Story-Mission)

Auf dem Trockenen: Besiegt Moreau (Story-Mission)

Besser spät als nie: Besiegt den Riesen-Lykaner Urias in der Festung (Story-Mission)

So weit, so gut: Platziert den Kelch des Giganten (Story-Mission)

Reif für den Schrottplatz: Besiegt Heisenberg (Story-Mission)

Die Wurzel allen Übels: Findet den Megamyzeten in den unterirdischen Ruinen (Story-Mission)

Guter Vater: Beendet die Kampagne auf einfach

Bester Vater alle Zeiten: Beendet die Kampagne auf Normal

Bester Vater der Welt: Beendet die Kampagne auf Veteran.

Bester Vater des Universums: Beendet die Kampagne auf Dorf der Schatten

Kampf-, Sammel- und Crafting-Herausforderungen. Bastler: Stellt ein Objekt her

Tüftler: Stellt 60 Objekte her

Überlebenskünstler: Stellt 150 Objekte her

Survival-Experte: Stellt 300 Objekte her

Neukunde: Kauft was beim Duke

Kleinganove: Benutzt einmal einen Dietrich

Berufsdieb: Schießt 15 Schlösser mit einem Dietrich auf

Hobby-Archäologe: Vervollständigt durch kombinieren einen Schatz - Ihr findet insgesamt fünf Schätze, bei denen "kombinierbar" dabeisteht. Verkauft sie nicht, bevor ihr sie nicht vollständig und kombiniert habt.

Schatzjäger: Kombiniert alle fünf mehrteiligen Schätze

Jäger: Erlegt ein Tier

Wilderer: Erlegt 40 Tiere

Ruhige Kugel: Löst eines der Kugellabyrinthe

Tooor!: Im Intro im Haus, bewegt den Ball aus dem Schlafzimmer in das Arbeitszimmer.

*krächz*: Schießt fünf fliegende Krähen vom Himmel.

Gestörtes Örtchen: Öffnet in einem einzigen Spieldurchgang alle Außenklos im ganzen Spiel.

Einen an der Scheibe: Zerstört in einem Spieldurchgang alle zerstörbaren Scheiben im Schloss

Gut abgehangen: In der Fabrik hängen Soldaten an ihren "Ladestationen". Schießt einen davon runter.

Geologe: Schießt 15 glitzernde Edelsteine von der Decke und anderen Orten herunter.

Abstand, bitte!: Stoßt einen Gegner nach einem erfolgreichen Blocken zurück.

Kunstschuss: Besiegt einen Gegner auf große Distanz mit dem Scharfschützengewehr. Es bieten sich gleich die fliegenden Monster auf dem Schlossdach an.

Stratege: Besiegt im Storymodus drei Gegner mit einem Angriff. Es bieten sich die Zombies im Kerker an, wenn in eine Rohrbombe habt.

Grillsaison: Setzt im Storymodus einen Zombie in Brand - zum Beispiel den in der Schatzhalle, der zur Lösung dieser eh brennen muss.

Schnelle Reflexe: Schlagt einen Brandpfeil mit einer Messerattacke aus der Luft.

Werwolfbändiger: Besiegt im Storymodus den Varcolac Alfa

Früher Erfolg: Besiegt den Riesen-Werwolf Urias schon beim ersten Angriff im Dorf. Da bietet sich ein New Game Plus an, bei dem ihr besser ausgerüstet seid.

Unaufhaltbar: Besiegt 30 Lykaner beim ersten Angriff im Dorf. Auch hier solltet ihr im New Game Plus aktiv werden, vor allem, wenn ihr dann schon starke Waffen mit unendlicher Munition freigeschaltet habt.

Ins eigene Fleisch: Tötet im Storymodus 20 Gegner durch Angriffe anderer Gegner.

Tollpatsch: Bringt im Story-Modus einen Zombie dazu seine Waffe fallenzulassen. Schießt einfach drauf, irgendwann trefft ihr schon die Waffe eines Zombies.

Auf dem Boden geblieben: Besiegt einen Samca mit einer Mine.

Nackte Tatsachen: Schießt einem Panzer-Soldaten - die, die fliegen können - alle Rüstungsteile runter. Deckt ihn einfach mit Rohrbomben oder Sprengsätzen ein, wird schon klappen.

Kopf los: Besiegt im Storymodus 150 Gegner mit Kopftreffern - Messerattacken zählen auch. (Storymodus)

Killer: Besiegt 300 Gegner. (Storymodus)

Schlächter: Besiegt 600 Gegner. (Storymodus)

Henker: Besiegt 1500 Gegner. (Storymodus)

Piu piu!: Besiegt 200 Gegner mit Pistolen. (Storymodus)

Guter Lauf: Besiegt 200 Gegner mit Flinten (Storymodus)

Scharfer Schütze: Besiegt 80 Gegner mit einem Scharfschützengewehr (Storymodus)

Volle Deckung: Besiegt 50 Gegner mit dem Granatwerfer (Storymodus)

30 sehr große Löcher: Besiegt 30 Gegner mit einer Magnum (Storymodus)

Wie die Fliegen: Besiegt 180 Gegner mit Sturmgewehren (Storymodus)

Bombenstimmung: Besiegt 50 Gegner mit Granaten und Rohrbomben (Storymodus)

Himmel und Hölle: Besiegt 50 Gegner mit Minen (Storymodus)

Ladykiller: Besieht Lady Dimitrescu als Drache in weniger als 2:30 Minuten - Im New Game Plus mit besseren Waffen kein Problem.

Versteckspielprofi: Findet und damit besiegt Angie in Beneviento in weniger als 1:40 Minuten. Ein bisschen Glück gehört dazu, dass ihr die Gute sofort findet.

Sashimi-Meister: Besiegt Moreau in weniger als einer Minute. Kein Problem. Im New Game Plus mit besseren Waffen.

Stahlarbeiter: Besiegt Heisenberg in unter 4 Minuten. Ihr dürft euch im Panzer keine Schnitzer erlauben. Mit besseren Waffen im New Game Plus könnt ihr zu Fuß in der zweiten Phase viel Zeit wettmachen.

Fotograf: Benutzt einmal den Fotomodus.

Im 7. Himmel: Habt einmal im Storymodus exakt 777 oder 7777 oder 77777 Lei auf der Hand. Das ist ein wenig Glückssache.

Geschenk zum Hochzeitstag: Habt im Storymodus exakt 52911 Lei auf der Hand. Das ist Ethans Hochzeitstag, der 29.5.11, nur in der amerikanischen Schreibweise. Wieder mit viel Glück.

5...4...3...2...1...: Noch eine blöde Lei-Zahl: Habt einmal im Storymodus exakt 54321 Lei auf dem Konto.

Geldregen: Verdient im Storymodus mehr als 8.100.000 Lei. Nicht in einem Durchgang, sondern insgesamt. Spielt einfach oft genug...

Kartograf: Erkundet die Karte des Dorfes vollständig. Wenn alle Häuser blau sind, dann habt ihr es geschafft.

Zyniker: Zerstört eine Wächterziege. Ihr wisst schon, so eine niedliche Wackelziege.

Ketzer: Zerstört alle Wächterziegen. Hat sich ausgewackelt.

Büchsenmacher: Rüstet eine Waffe mit einem Spezialzubehör aus.

Erfahrener Büchsenmacher: Rüstet alle Waffen mit allen Spezialzubehörteilen aus.

Volles Sortiment: Stellt jedes herstellbare Objekt her - kauft alle Baupläne vom Händler und dann baut mindestens eins von allem.

Streng nach Handbuch: Sammelt alle Herstellungsanleitungen - kauft sie alle vom Händler.

Bücherwurm: Lest im Storymodus jede Akte.

Is' nur'n Kratzer: Spielt den Storymodus durch und benutzt nur 4 Heilobjekte.

Flotter Papa: Spielt den Storymodus in drei Stunden oder weniger durch.

Sparsamer Papa: Schließt den Storymodus ab und gebt nicht mehr als 10.000 Lei aus.

Ganz nah am Geschehen: Spielt den Storymodus nur mit Nahkampfwaffen durch - Spielt auf einfach. (Der Panzerkampf gegen Heisenberg und der finale Schuss auf Miranda zählen nicht)

Prokrastinierender Papa: Schließt den Storymodus ab, ohne ein einziges Objekt herzustellen.

Putzmuffel: Schließt den Storymodus ab, ohne ein einziges Mal im Inventar Gegenstände zu stapeln oder zu bewegen.

Vielen Dank fürs Spielen!: Spielt den Storymodus drei Mal durch.

Söldner-Modus Herausforderungen Kombo-König: Erreicht im Söldner-Modus eine 30er-Kombo.

Held des Dorfes: Schließt im Söldner-Modus "Das Dorf" ab.

Sturm aufs Schloss: Schließt im Söldner-Modus "Das Schloss" ab.

Massenabfertigung: Schließt im Söldner-Modus "Die Fabrik" ab.

Kämpfer der Nacht: Schließt im Söldner-Modus "Das Chaos-Dorf" ab.

Revolverheld: Schließt alle Söldner-Level mindestens mit Rang A ab.

Cowboy: Schließt alle Söldner-Level mindestens mit Rang S ab.

Overkill: Verursacht in Söldner eine Attacke mit mehr als 10.000 Punkten Schaden.

Gut ausgerüstet: Benutzt im Söldner-Modus 10 Fertigkeiten.

Benutzt im Söldner-Modus 10 Fertigkeiten. Besonders befähigt: Benutzt im Söldner-Modus 22 Fertigkeiten.