Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt seinen neuen Story-Trailer

Ein neuer Trailer zu Rocksteadys Suicide Squad: Kill the Justice League wurde von Warner Bros. Games veröffentlicht. Der Story-Trailer steckt voller Action, Blut und blöder Witze.

In diesem Video sehen wir die vier Mitglieder des Suicide Squads - Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark - sowie ein paar Ziele der Truppe. Zum Beispiel erhaschen wir einen Blick auf den bösen Superman, Pinguin, Flash, Green Lantern, Wonder Woman und ein paar andere bekannte Figuren.

Die Story ist nicht weiter kompliziert: Amanda Waller hat dem Suicide Squad tödliche Sprengsätze um den Hals gelegt und zwingt die kriminellen Teammitglieder im Austausch gegen ihre Begnadigung dazu, einige Missionen für sie zu erledigen.

Eine davon, wie bereits vom Titel des Spiels verraten, besteht darin, die Justice League zu töten. Diese ehemaligen Superhelden wollen nun nämlich selbst mal Bösewicht spielen und die Stadt zerstören.

Gameplay gibt es bislang immer noch nicht. Das Spiel soll im Jahr 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Zu Gotham Knights gibt es ebenfalls einen neuen Trailer.