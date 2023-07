Assassin's Creed Mirage dauert selbst für sorgfältige Assassinen höchstens 30 Stunden

Die spielzeit von Assassin's Creed Mirage wird maximal 30 Stunden betragen - und das auch wirklich nur, wenn ihr nicht nur die Story spielen, sondern das gesamte Spiel komplettieren wollt.

Ein absehbares Ende schon nach 20 Stunden

Ubisofts leitender Produzent Fabian Salomon bestätigte in einem Video-Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze, dass die meisten Spieler in den internen Spieltests etwa 20 Stunden benötigten, um Mirage zu beenden. Diese Zahl gilt für all jene, die sich beim Spieldurchlauf beeilen. Wer den Titel mit allem Drum und Dran komplettieren will, braucht hingegen 25 bis 30 Stunden.

"Da wir bei Ubisoft viele interne Spieletests durchführen, ist es Teil unseres Prozesses, dass wir so nah wie möglich an die Spieler herankommen wollen", sagt Salomon. Daher können wir sagen, dass die letzten Spielzeiten, die wir erhalten haben, im Durchschnitt etwa 20-23 Stunden betragen."

Er fügt hinzu: "Das kann bis zu 25-30 Stunden für die Komplettisten betragen, und wir sagen, dass diejenigen, die das Spiel überstürzen, etwa 20 Stunden brauchen werden."

Für den Vorgänger von Assassin's Creed Valhalla, brauchen Spieler laut der Website "How Long to Beat" etwa 60 bis 140 Stunden, je nachdem, ob ihr schnell durch die Hauptgeschichte rennt oder euch Zeit für jedes kleinste Detail nehmt.