Assassin's Creed Mirage ohne DLC? Nach der Veröffentlichung soll es nur wenig Support geben

Ubisoft plant wohl keine Erweiterung für Assassin's Creed Mirage. Das sagt zumindest Stéphane Boudon, Creative Director des Spiels.

Mirage ist eine Hommage an die alten Spiele

"Im Moment gibt es für Mirage keinen Plan für DLC oder umfangreichen Post-Launch-Support", sagte dieser in einer Fragerunde auf Reddit. Geleitet wird die Entwicklung von Mirage von Ubisoft Bordeaux, die bereits für die Erweiterung "Wrath of the Druids" für Assassins's Creed Valhalla verantwortlich waren.

Ubisoft Bordeaux hat mit Mirage einen kleinen Liebesbrief an das ganz ursprüngliche Assassin'c Creed geschrieben, dessen Action-Adventure-Gameplay seinen Fokus vor allem auf Parkour, Stealth und Attentate legt.

Mehr zu Assassin's Creed Mirage:

Assassin's Creed Mirage: Mit der Geschichte Bagdads erfahrt ihr mehr über die Vergangenheit

Assassin's Creed Mirage: Wie viel Nostalgie habt ihr für "altes Assassin's Creed"?

Assassin's Creed: Ubisoft zeigt Eindrücke aus seinem VR und Mobile-Spiel

Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PC, Xbox und PlayStation. Einige Trailer, teils auch in Überlänge, zeigen euch, wie viel Assassin's Creed in Mirage steckt.