Ein kleiner Bug in Assassin's Creed Mirage lässt die Fans das Spiel mit anderen Augen sehen. Sie wünschen sich diesen Fehler sogar als Feature, weil er das Herumspringen und Klettern im Spiel so viel cooler aussehen lässt.

Das ist kein Bug, es ist ein Feature!

Auf Reddit hat Nutzer SplashDMG126 ein kurzes Video hochgeladen, das ihm beim Spielen von Assassin's Creed Mirage zeigt. Er springt auf den Dächern herum, aber irgendwie sieht es anders aus als sonst.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Schuld daran ist ein Glitch, der mit der Perspektive und dem FOV zusammenzuhängen scheint. Der Winkel wird vergrößert, die Kamera zoomt immer wieder an Basim heran und so weit hinaus, dass das gesamte Dach sichtbar wird. Dadurch erzeugt der Bug eine dynamische Ebene beim Parkour-Klettern, die das Spiel normalerweise nicht bietet.

Diese größere Übersicht über die Stadt sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch praktisch, denn so könnt ihr die Wachen besser im Blick behalten.

Mehr zu Assassin's Creed Mirage:

Fans von Assassin's Creed Mirage hassen ein Grafik-Feature so sehr, dass Ubisoft eingreift

Assassin's Creed Mirage besitzt eine Katze mit AC-Symbol auf der Nase

Assassin's Creed Mirage: OneRepublic veröffentlicht offiziellen Song zum Spiel

Wie genau sich der Bug auslösen lässt, ist dem Spieler nicht ganz klar, da ihm das Ganze nur zufällig passiert sei. Es könnte etwas damit zu tun haben, wie die Kamera in bestimmten Situationen herausgezoomt wird. Es funktioniert auf jeden Fall nur auf den Dächern.

Die anderen Nutzer sind jedenfalls hin und weg. "HEILIGE SCHEISSE, DAS IST SO VERDAMMT COOL", schreibt ein Fan in Großbuchstaben. "Wow, das macht es zu einem ganz anderen Spiel", merkt ein anderer Nutzer an. Die Kommentare lassen allerdings auch den Schluss zu, dass dieser Glitch Übelkeit bei der Nutzung hervorrufen könnte.

Aber man könnte das Feature ja optional machen und den Spielern selbst überlassen, ob sie die weitere Kamerasicht mit dem dynamischen Hin- und her bevorzugen oder die normale Ansicht.