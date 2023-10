Assassin's Creed Mirage: Verlorene Bücher finden

Ihr könnt euch in Assassin's Creed Mirage auf die Suche nach verlorenen Büchern begeben und diese dem Bücherwurm bringen. Wofür ihr auch belohnt werdet.

Mehrere gibt es einzusammeln und eines davon ist sogar besonders gut versteckt! Unser Guide zeigt euch, was ihr zu den verlorenen Büchern in Assassin's Creed Mirage wissen müsst.

Assassin's Creed Mirage: Verlorene Bücher Inhalt:

Was bekomme ich für die verlorenen Bücher in AC Mirage?

Die verlorenen Bücher stehen in Assassin's Creed Mirage im Zusammenhang mit der Aufgabe "Der Bücherwurm". Wenn ihr ein solches Buch findet, müsst ihr es zu Al-Jahiz im Haus der Weisheit in Bagdad bringen.

Einerseits erhaltet ihr beim Finden eines Buches jeweils schon mal einen Fertigkeitspunkt für Basim. Zudem belohnt euch Al-Jahiz für jedes zurückgebrachte Buch mit einer Gefallensmünze der Gelehrten.

Wo finde ich die verlorenen Bücher in AC Mirage?

Offiziell gibt es sechs verlorene Bücher in Assassin's Creed Mirage, die auch entsprechend in der Infoanzeige auf der Karte der Spielwelt in den einzelnen Bereichen vermerkt sind.

al-Chwarizmi: al-Jabr

Dieses verlorene Buch befindet sich in einem Haus in al-Abbasiya. Um es aufzusammeln, müsst ihr einfach dort die Tür aufschlagen und im Inneren ein Regal zur Seite schieben. Geht dann die Treppe hoch und sammelt das Buch ein.

Der Fundort des ersten Buchs.

al-Tabari: Tafsir des al-Tabari

Im Südwesten des Nestorianischen Klosters findet ihr einen geheimen Eingang in die Katakomben. Dort müsst ihr ein paar Regale verschieben und im nächsten Abschnitt, nachdem ihr unter einer Wand durchrutscht, könnt ihr das zweite verlorene Buch einsammeln.

Hier geht es mit Nummer zwei weiter.

Sulaiman al-Tajir: Berichte aus as-Sin und al-Hind

Das dritte verlorene Buch findet ihr beim Dienstagsmarkt im Süden direkt außerhalb der Stadtmauern. Es wird von mehreren Gegnern bewacht, aber das sollte für euch kein großes Problem darstellen.

Das dritte Buch findet ihr hier.

Die Banu Musa: Buch der Erfindungen

Das vierte verlorene Buch wartet westlich des Hafenlagers auf euch. Es befindet sich im oberen Stockwerk eines Hauses. Von der einen Seite aus könnt ihr mit einem Messerwurf einen Durchgang auf der anderen Seite öffnen und so ins Innere gelangen, um dort das Buch einzustecken.

Sucht hier nach dem vierten Buch.

Kalila und Dimna

Unmittelbar südwestlich der Großen Moschee in einem Haus befindet sich das fünfte verlorene Buch. Durch ein Fenster im ersten Stock auf der Rückseite gelangt ihr hinein. Werft von der Treppe aus ein Messer auf das explosive Fass. Dadurch öffnet ihr die Verriegelung der Tür unten und könnt es euch holen.

Buch Nummer fünf ist hier zu finden.

Al-Sikkit: Diwan Abu Nu’as

Bis ihr an das sechste verlorene Buch kommt, müsst ihr ein Weilchen spielen. Zugang zum Palast im Zentrum der runden Stadt erhaltet ihr erst zum Ende der Hauptstory. Über das Dach des Harem kommt ihr zum Beispiel in diesen Bereich.

Geht dann zur südöstlichen Seite es Palastes, wo sich in der südöstlichen Ecke ein Balkon mit offener Tür befindet (die erste durch Fortschritt in der Hauptstory geöffnet wird).

Durch diesen Zugang gelangt ihr zu dem Raum mit dem Buch. Kehrt dann auf die gleiche Art wieder nach draußen zurück und verschwindet von dort.

Wo finde ich das siebte verlorene Buch in AC Mirage?

Abseits der sechs offiziellen Bücher gibt es noch ein siebtes verlorenes Buch in Assassin's Creed Mirage, das auch nicht zur Statistik auf der Weltkarte zählt. Ihr braucht es aber, um den Erfolg beziehungsweise die Trophäe für die Bücher freizuschalten.

Bei diesem besonderen Buch handelt es sich um das Buch der Toten.

Begebt euch dabei in den äußersten Südosten der Map zur Historischen Stätte Seleukeia am Tigris.

Das Buch der Toten ist hier zu finden.

Dort könnt ihr das Buch mit dem Adlerauge erkennen, allerdings liegt es unterhalb einer Barriere. Ihr seht dort eine Leiter bei einer der Säulen. Klettert nach oben und schnappt euch einen der kleinen explosiven Krüge.

Von dort aus könnt ihr die Barriere aber mit einem Wurf nicht erreichen, also springt über die Säulen mit dem Krug rüber zur anderen Seite, bis ihr quasi über der Barriere seid. Werft den Krug nach unten und schon könnt ihr das Buch der Toten einsammeln.

Dafür erhaltet ihr von Al-Jahiz den Monströsen Talisman als Belohnung.

Bewegt euch über die Säulen, um die Barriere aus dem Weg zu räumen.

