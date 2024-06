Atlas Fallen: Riesiges Update angekündigt, wird das Spiel "komplett überarbeiten"

Focus Entertainment und Deck13 Interactive haben ein riesiges Update für das Action-Rollenspiel Atlas Fallen angekündigt.

Es trägt den Titel "Reign of Sand" und soll das Spiel "komplett überarbeiten" – und das kostenlos!

So will Deck13 Atlas Fallen verbessern

Reign of Sand soll die Spielerfahrung sowohl im Singleplayer- als auch im Koop-Modus verbessern. Man verspricht "eine Vielzahl an neuen Inhalten und Verbesserungen", die sich an Neulinge und wiederkehrende Spielerinnen und Spieler gleichermaßen richten.

"Die Inhalte dieses Updates sind die direkte Antwort auf das wertvolle Feedback der Spielerinnen und Spielern und deshalb auch kostenlos auf allen Plattformen verfügbar", heißt es.

Hier ein Video zum Update:

Was gibt’s also genau? Unter anderem eine erweiterte Spielwelt, neue Gegner, Überarbeitungen bei der Spielbalance, neue Quests und mehr, darunter 25 neue Essenzsteine.

Ebenso mit dabei ist ein New-Game-Plus-Modus und ihr könnt mit Nyaals Alptraum einen neuen Schwierigkeitsgrad auswählen. Einer, der nicht gerade freundlich klingt.

Übrigens empfiehlt Deck13, nach der Veröffentlichung des Updates ein neues Spiel zu starten: "Zwar wird es möglich sein, den Charakterfortschritt, beispielsweise für Items und Ausrüstung beizubehalten und mit in Reign of Sand zu nehmen, um die volle Bandbreite aller Verbesserungen zu erleben, wird aber dringend empfohlen, einen neuen Spieldurchlauf zu starten."

Veröffentlicht wird das Update am 6. August 2024.