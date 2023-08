Baldur's Gate 3: Hotfix verhindert, dass euer Speicherstand aus Überforderung das Handtuch wirft

Vor dem kürzlich veröffentlichten Hotfix von Baldur's Gate 3 konnte es passieren, dass euer Speicherstand beschädigt wurde, weil dieser einfach durch die vielen Inhalte und Optionen überfordert war. Der Fehler betraf nur sehr wenige Spieler, die meiste Zeit klappte also alles, wie geplant.

Der Moment, wenn das Spiel nicht mehr auf sich selbst klarkommt

In den Notizen zu Hotfix 2.1 erklärt Larian Studios, dass die "persönlichen 'Story'-Datenbanken zu groß" geworden seien. Diese Datenbanken speichern eure Entscheidungen und Handlungen und die "schieren Menge an Dingen, die ihr alle auf euren Reisen macht" konnten diesen Speicher zum Überlaufen bringen.

Mehr zu Baldur's Gate 3:

Baldur's Gate 3: Bevor ihr in den Koop startet, solltet ihr von diesem Problem wissen

Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix behebt das ungünstige Penis-Problem

Baldur's Gate 3: Mit dieser Mod levelt ihr doppelt so schnell

Die Größe dieser Datenbanken wurde nun aber erhöht - und zwar so, dass ihr theoretisch unendlich viel darauf speichern könnt. Zumindest so lange ihr diese Speichermenge auch auf der Hardware besitzt. Auch die Cross-Save-Funktion hat Larian nun wieder aktiviert, da der Launch auf der PlayStation 5 bevorsteht. Nächsten Monat ist es bereits so weit.