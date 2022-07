Bayonetta: Physische Version von Teil eins für Switch erscheint dieses Jahr

Ihr möchtet euch das erste Bayonetta für Nintendo Switch als physische Version ins Regal stellen?

Nintendo erfüllt eure Wünsche und veröffentlicht eine physische Version von Bayonetta noch in diesem Jahr.

Irgendwann in diesem Jahr

"Eine physische Version von Bayonetta, dem ersten Spiel der Reihe, wird auch noch später dieses Jahr erscheinen", kündigte das Unternehmen am Nachmittag auf Twitter an.

In den USA erscheint die physische Version aber am 30. September 2022 in "begrenzter" Auflage und kostet dort 29,99 Dollar. In Deutschland gilt das gleiche Datum, hier ist von einer Limitierung allerdings nichts zu lesen. Ihr könnt wohl davon ausgehen, dass sie um die 30 Euro kosten wird.

Mehr zum Thema:

Gleichzeitig hat Nintendo heute auch endlich den Release-Termin von Bayonetta 3 bestätigt, das im Oktober für Nintendo Switch erscheint.