Bioshock 4 noch weiter verzögert? Aktuelle Jobanzeigen machen keine Hoffnung

Cloud Chamber scheint laut aktuellen Jobanzeigen einige Stellen neu zu besetzen und für den kommenden BioShock-Titel sind das möglicherweise keine rosigen Neuigkeiten.

BioShock 4 in einem frühen Entwicklungsstadium?

Bereits Ende 2019 kündigten 2K Games und Entwickler Cloud Chamber einen neuen BioShock-Titel an. Damals gab Publisher 2K an, dass das Spiel voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 erscheinen soll. Seitdem ist es recht still um den vierten Teil von BioShock.

Kein Wunder, dass ein Release im nächsten Jahr von vielen Fans angezweifelt wird. Die neuesten Stellenausschreibungen machen es da nicht besser. So wie es aussieht, sucht Cloud Chamber über 30 Mitarbeiter für Novato und Montreal. Die Anzeigen findet ihr auf dem offiziellen Jobportal von Cloud Chamber. Dabei handelt es sich um Neubesetzungen für den Producer, den Executive Producer, einen Level-Designer, einen Narrative-Designer, einen Senior Writer und mehr.

Wenn bisher nicht einmal das Kernteam feststeht, kann man davon ausgehen, dass die Entwicklungsarbeiten an BioShock 4 noch nicht allzu weit fortgeschritten sein können. Einige Leaks unterstützen diese Theorie. So berichtete OopsLeaks davon, dass die Entwicklung für das Spiel 2022 bereits zum vierten Mal neu aufgenommen wurde. Grund dafür sollen die vielen neuen und unerfahrenen Mitarbeiter sein.