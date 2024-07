Wo sollte BioShock 4 spielen?

Bis wir BioShock 4 spielen können, wird wohl noch einiges an Zeit vergehen.

Zumindest deuteten das aktuelle Stellenausschreibungen des verantwortlichen Entwicklerstudios Cloud Chamber in dieser Woche an.

Welches Szenario wünscht ihr euch für BioShock 4?

Knapp 30 Stellen hat man demnach zu besetzen, das ist also schon noch eine ganze Menge. Und es lässt eher vermuten, dass die Produktion erst jetzt so richtig an Fahrt aufnimmt.

Einer alten Stellenausschreibung zufolge spielt BioShock 4 jedenfalls in "einer neuen und fantastischen Welt", was nicht weiter überraschend ist.

Späteren Gerüchten zufolge soll eine fiktive Stadt namens Borealis in der Antarktis der Schauplatz sein, zeitlich würde der Titel in den 1960ern spielen. Aber ist es auch das, was ihr euch für BioShock 4 wünscht?

Nachfolgend könnt ihr in unserer Umfrage abstimmen euch natürlich gerne in den Kommentaren darüber austauschen!