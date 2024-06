Butterkaka und CurlyWurly: Kommende PC-Projekte auf EpicDB entdeckt

Zahlreiche Spieleprojekte für den PC scheinen aus Epic Games' Datenbank durchgesickert zu sein. Eine inoffizielle Online-Datenbank mit Spielelisten wurde von neugierigen Gamer-Augen durchforstet und dabei sind ein paar schicke Fundstücke zum Vorschein gekommen.

Kreative Codenamen für kommende Kassenschlager

Der Name der Datenbank ist EpicDB und aktuell ist sie offline. Veranlasst hat das Epic Games selbst, nachdem sie vom Leak der vielen unveröffentlichten Spielenamen erfahren haben.

"Wir haben heute Abend ein Update veröffentlicht, damit Tools von Drittanbietern keine neuen, unveröffentlichten Produkttitel aus dem Katalog des Epic Games Stores aufdecken können", sagte ein Sprecher von Epic Games gegenüber unseren englischen Kollegen von Eurogamer.

Die meisten Namen, die entdeckt wurden, sind glücklicherweise Codenamen, doch einige Projekte waren auch mit einem normalen Namen versehen. So soll Saber etwa an einem Turok-Projekt arbeiten. Ob das ein neues Spiel oder ein Remaster ist, lässt sich nicht herauslesen.

Manchmal ist es auch nicht besonders schwer, den Codenamen zu deuten - etwa, wenn man ihn wie bei BioShock 4, das unter seinem bekannten Codenamen "Parkside" aufgeführt wird.

Viele unbekannte Codenamen gibt es ebenfalls. Auf Reddit und ResetEra wird hier wild spekuliert. Hinter "Utah" könnte so etwa ein PC-Port von The Last of Us Teil 2 stecken. Rockstar Games hat ein Projekt namens "Semla", das Spieler aufgrund der ähnlichen Dateigröße für eine PC-Version von Red Dead Redemption 1 halten.

Weitere lustige Namen ohne Anhaltspunkte sind etwa "Butterkaka" von Square Enix und "CurlyWurly" von Sega. Letzteres Studio hat außerdem "Poridge" und "Croquembouche" in der Entwicklung. Ubisoft gibt ihren Projekten lieber Namen, wie "Puffpastry" und "Profiterole". Saber bringt noch ein "Chimichanga" auf die Liste. So viel Essen, das kann doch kein Zufall sein?