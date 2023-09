Modern Warfare 3 frisch poliert: So sehen die überarbeiteten MW2-Karten aus

Ein Video zu Call of Duty: Modern Warfare 3 zeigt die überarbeiteten Multiplayer-Karten von Modern Warfare 2.

So sehen die neuen alten Karten in MW3 aus

Modern Warfare 3 wird aktualisierte Versionen aller Launch-Karten vom 2009 erschienen MW2 enthalten - und das sind immerhin 16 Stück. Einfach so ins neue Spiel kommen sie aber nicht, denn sie erhalten von Sledgehammer und Infinity Ward einen neuen Anstrich. Hier sind alle Karten:

Diese alten MW2-Karten erhalten einen neuen Anstrich.

Afghan

Derail

Estate

Favela

Karachi

Highrise

Invasion

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Matt Abbott, Art Director bei Sledgehammer Games, und Zach Hodson, Design Director, sprechen im neuen Video über die Modernisierung der Maps, die sich zwar frisch, aber dennoch dem ursprünglichen Konzept treu anfühlen sollen.

"Es gibt Stellen, an denen die Metrik des Levels angepasst wurde, um dem modernen Gameplay gerecht zu werden, aber zum größten Teil wird es sich unglaublich ähnlich anfühlen. Die größten Änderungen sind in Bezug auf die Wiedergabetreue", sagt Hodson.

Alle genauen Änderungen könnt ihr in einem Blog-Beitrag der Entwickler lesen. Am 5. Oktober soll dann das Multiplayer-Angebot von Modern Warfare 3 komplett enthüllt werden.

Noch in diesem Jahr, am 10. November, soll Modern Warfare 3 dann für PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen