Call of Duty Mobile: Season 8 startet nächste Woche und das hier erwartet euch

Die nächste Season in Call of Duty Mobile rückt näher und beginnt in der kommenden Woche.

Am 8. September geht’s unter dem Namen "Zug nach Nirgendwo" in die achte Season.

Was euch dort erwartet

Activision verspricht für Season 8 "spannende Inhalte und Features", die zum Teil erst kürzlich mit der Express-Karte in Call of Duty: Black Ops Cold War eingeführt wurden.

Außerdem kommt die "Operation Agentenjagd" ins Spiel. Bei diesem Event müsst ihr Hinweise sammeln, mit denen ihr dann Geheimdienste während Multiplayer-Matches und im Battle Royale abfangt.

Weiterhin ist die Rede von "aufregenden Spionageaktivitäten" für die Community und von neuen Spielinhalten im Ground-Forces-Battle-Pass-Abo.

Im Battle Pass lassen sich 50 neue Stufen freischalten, darunter kostenlose und Premium-Inhalte, die zum Spionage-Thema passen.