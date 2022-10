Call of Duty Mobile Season 9: Release-Datum, Start und alles, was neu ist

Bald startet Season 9 in Activisions Call of Duty Mobile und bringt wieder eine Reihe verschiedener neuer Inhalte mit sich.

Saison neun in Call of Duty Mobile trägt den Titel "Die Zombies sind zurück", ihr könnt euch also gut vorstellen, worum es diesmal geht.

Was euch alles in Season 9 von Call of Duty Mobile erwartet und wann es losgeht, verraten wir euch in unserem Guide.

Inhalt:

Wann startet Season 9 in Call of Duty Mobile?

Die neunte Season in Call of Duty Mobile beginnt am Donnerstag, 13. Oktober 2022 zu folgendem Zeitpunkt:

Europa: 2 Uhr

Was ist neu in Call of Duty Mobile Season 9?

Die Zombies stehen bei Season 9 von Call of Duty Mobile im Mittelpunkt, nachfolgend fassen wir alle neuen Inhalte für euch zusammen:

Battle Pass: Auch Saison 9 bietet natürlich einen neuen Battle Pass, ihr könnt euch auf neue Operator, eine neue funktionale Waffe, eine wurffähige Primärausrüstung, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, Call-of-Duty-Punkte (CP) und mehr einstellen.

Auch Saison 9 bietet natürlich einen neuen Battle Pass, ihr könnt euch auf neue Operator, eine neue funktionale Waffe, eine wurffähige Primärausrüstung, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, Call-of-Duty-Punkte (CP) und mehr einstellen. Kostenlose Battle Pass-Stufen: Zu den kostenlosen Inhalten gehören fernzündbares C4 (Stufe 14) und das neue Krig-6-Sturmgewehr (Stufe 21). Außerdem bekommt ihr kostenlose Tarnungen, Waffenbaupläne und eine "Dunstiges Meer"-Visitenkarte.

Zu den kostenlosen Inhalten gehören fernzündbares C4 (Stufe 14) und das neue Krig-6-Sturmgewehr (Stufe 21). Außerdem bekommt ihr kostenlose Tarnungen, Waffenbaupläne und eine "Dunstiges Meer"-Visitenkarte. Premium-Pass-Stufen: Mit der Premium-Stufe könnt ihr euch unter anderem Operator-Skins wie "Kui Ji - Sapporo-Tarnung", "Domino - Karbonschwaden", "Zero - Dunkle Segel" und "Söldner 5 – Seeungeheuer" verdienen, zu den weiteren Premium-Battle Pass-Belohnungen gehören Waffenbaupläne für ICR-1, SKS, GKS. Chopper und das neue Krig 6.

Mit der Premium-Stufe könnt ihr euch unter anderem Operator-Skins wie "Kui Ji - Sapporo-Tarnung", "Domino - Karbonschwaden", "Zero - Dunkle Segel" und "Söldner 5 – Seeungeheuer" verdienen, zu den weiteren Premium-Battle Pass-Belohnungen gehören Waffenbaupläne für ICR-1, SKS, GKS. Chopper und das neue Krig 6. Die Rückkehr der Zombies: Halloween steht vor der Tür und die Zombies kehren in zwei Modi zu Call of Duty Mobile zurück.

Halloween steht vor der Tür und die Zombies kehren in zwei Modi zu Call of Duty Mobile zurück. Klassische Zombies: Ihr müsst in Shi No Numa standhalten und mit eurem Team versuchen, die Runden zu überleben.

Ihr müsst in Shi No Numa standhalten und mit eurem Team versuchen, die Runden zu überleben.

Superangriff der Untoten: Ihr startet als vollständige Gruppe Überlebender. Am Anfang wechselt ein Spieler zufällig zu den Untoten. Das Spiel geht so lange weiter, bis der letzte Mensch oder Zombie steht. Infizierte und Überlebende erhalten im Spielverlauf neue Fähigkeiten.

Ihr startet als vollständige Gruppe Überlebender. Am Anfang wechselt ein Spieler zufällig zu den Untoten. Das Spiel geht so lange weiter, bis der letzte Mensch oder Zombie steht. Infizierte und Überlebende erhalten im Spielverlauf neue Fähigkeiten. Neue Mehrspielerkarte: Haunted Hacienda: Die Hacienda wird an Halloween angepasst und ihr könnt im Herrenhaus sowie auf dem Gelände des Anwesens bei hereinbrechendem Abend kämpfen.

Die Hacienda wird an Halloween angepasst und ihr könnt im Herrenhaus sowie auf dem Gelände des Anwesens bei hereinbrechendem Abend kämpfen. Neues Themen-Event: Spukreise: Spielt für dieses Event Partien und erfüllt im Multiplayer und im Battle Royale tägliche und wöchentliche Ziele. Dafür bekommt ihr Halloween-Münzen, mit denen ihr Halloween-Bonbons zieht. Die Bonbons bringen euch unterschiedlich viele Punkte und können euch Belohnungen wie "Fallschirm - Saphirschädel", "HS0405 - Zitteraal", "Rytec AMR - Blaue Skelette" sowie den Operator-Skin "Kampfgestählt – Neonfeuer" bescheren. Wer in der Rangliste ganz oben steht, erhält zusätzliche Belohnungen.

Spielt für dieses Event Partien und erfüllt im Multiplayer und im Battle Royale tägliche und wöchentliche Ziele. Dafür bekommt ihr Halloween-Münzen, mit denen ihr Halloween-Bonbons zieht. Die Bonbons bringen euch unterschiedlich viele Punkte und können euch Belohnungen wie "Fallschirm - Saphirschädel", "HS0405 - Zitteraal", "Rytec AMR - Blaue Skelette" sowie den Operator-Skin "Kampfgestählt – Neonfeuer" bescheren. Wer in der Rangliste ganz oben steht, erhält zusätzliche Belohnungen. Neue saisonale Herausforderungen: Zur neuen Saison gibt es neue saisonale Herausforderungen. Mit diesen könnt ihr unter anderem Waffenbaupläne, Operator-Skins und bis zu 30.000 Battle-Pass-EP als Belohnungen verdienen. Eine Belohnung ist etwa der neue Unterlauf-Schocker-Aufsatz für die Pharo-MP.

Zur neuen Saison gibt es neue saisonale Herausforderungen. Mit diesen könnt ihr unter anderem Waffenbaupläne, Operator-Skins und bis zu 30.000 Battle-Pass-EP als Belohnungen verdienen. Eine Belohnung ist etwa der neue Unterlauf-Schocker-Aufsatz für die Pharo-MP. Shop-Update: Während der Saison werden neue Waffenbaupläne und Operator-Skins ergänzt, darunter die mystische "Kalte Umarmung"-Ziehen mit dem mystischen Sturmgewehr "Krig 6 – Eisdrache" und dem legendären Skin "Dunkler Shepherd – Arktischer Tod". Weitere Paarungen sind "Typ 25 - Höllenross" und "Naga - Geist des Krieges", "Thumper - Überraschungsparty" und "Gunzo – Teufelsnarr", "Swordfish - Aquatischer Schlitzer" und "Jackal - Aquatischer Reaper" sowie "Pharo - U-Boot-008" und "Teufelsrochen - Kugelsicherer Taucher".

Das neue Krig 6 in Call of Duty Mobile.

Viel Spaß in Season 9!