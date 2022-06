Call of Duty Mobile: Season 6 bringt den Schusswechsel in die Lüfte

In einer Woche startet die sechste Saison von Call of Duty Mobile auf iOS und Android. Die Season trägt den Namen "In die Lüfte" und die sechste Saison hält in diesem Punkt, was sie verspricht.

Battle-Royale in der Luft

Statt nur am Boden zu kämpfen, bringt Call of Duty Mobile die Spieler in die Luft - und zwar mit Jackal-Kampfjägern. Auch Luftabwehrwaffen dürfen natürlich nicht fehlen. Die kommende Action wird in einem kurzen Trailer angeteasert.

Im neuen Themen-Event könnt ihr Treibstoff und Verbesserungen für den Luftkampf erhalten, indem ihr tägliche Aufgaben erledigt.

Daneben kommt in Saison 6 auch die Karte Favela ins Spiel, in der ihr euch in den Slums von Rio De Janeiro ausschalten könnt. Im neuen Battle Pass könnt ihr 50 neue Stufen freischalten.

Je nachdem, ob ihr den Pass kauft oder nur die kostenlosen Inhalte abstaubt, könnt ihr euch Operatorin Sophia - Schatten, Wraith - Disruptor, neuer Waffen, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, CP und mehr abholen.

Und wann beginnt der ganze Spaß genau? Am 30. Juli 2022 um 2:00 Uhr deutscher Zeit.