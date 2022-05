Call of Duty: Warzone und Vanguard startet in ein Double-XP-Event

Kürzlich ist in Call of Duty das neuste Event mit King Kong und Godzilla angelaufen und nun belohnen euch Vanguard und Warzone zudem mit doppelten Erfahrungspunkten. Ab heute habt ihr fast eine Woche lang - bis zum 24. Mai - die Möglichkeit, schneller zu leveln.

Die Boosts während des Events beziehen sich in Call of Duty: Warzone und Vanguard und verdoppeln bis kommenden Mittwoch die Erfahrungspunkte sowie die Waffen-, Operator- und Battle Pass-XP. Ausschließlich in Vanguard werden zudem die Clan-XP verdoppelt, da diese Funktion in Warzone nicht vorhanden ist.

Neben der doppelten Erfahrung startet in der Zeit bis zum 24. Mai auch eine Testphase, in der man Vanguard kostenlos ausprobieren kann. Eine bestimmte Auswahl an Mehspieler-Playlists könnt ihr in dieser Zeit gratis auf allen verfügbaren Plattformen anspielen.

Max 2XP is live in #Vanguard & #Warzone till May 24th pic.twitter.com/q8bRaEhW5u — Call of Duty 🦍🦎 (@CallofDuty) May 18, 2022

Erst kürzlich musste Activision vermelden, dass Call of Duty: Vanguard wohl kein so großer finanzieller Erfolg war, wie erhofft und dass Call of Duty im Allgemeinen etwas an Spielerschaft eingebüßt habe, vielleicht will man mit solchen Events entgegensteuern und wieder neue Leute für die Spiele begeistern.

Auch ist letzte Woche ein eher unkonventionelles, neues Event in Call of Duty: Warzone angelaufen, und zwar Operation Monarch, bei dem die beiden berühmten Filmmonster King Kong und Godzilla einen imposanten Spaziergang über die CoD-Map Caldera antraten. Ob man nun auf ein Crossover mit den Filmgiganten steht oder nicht, eines kann man nicht bestreiten: es ist mal etwas ganz Neues, denn so etwas gab es bisher noch nicht in Warzone.

Ganz neu wird dann aber erst Call of Duty Warzone 2, der Nachfolger des Battle-Royale-Shooters, über den aktuell auch schon fleißig spekuliert wird.