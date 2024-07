CoD: Warzone Mobile Codes im Juli 2024 – Gratis Skins, Waffen-Charms und mehr

Im Frühjahr 2024 hat Activision mit Call of Duty: Warzone Mobile den neuesten Ableger der CoD-Reihe als mobilen Battle-Royale-Ego-Shooter für Android und iOS veröffentlicht und wie üblich, gibt es auch ein paar wenige CoD: Warzone Mobile Codes , die euch lukrative Belohnungen wie Weapon Charms, Skins, Calling Cards und andere kosmetische Goodies spendieren. Wer die exklusiven Belohnungen abgreifen will, sollte sich sputen, denn die Promo-Codes sind in der Regel nur für kurze Zeit gültig. Auf dieser Seite stellen wir euch alle aktuellen CoD: Warzone Mobile Codes vor und zeigen euch, wie ihr sie einlösen könnt.

Schritt 3: Tippt in der Zeile „Enter your Code here“ einen Promo-Code ein und bestätigt mit einem Klick / Tipp auf „Redeem Code“. Gegebenenfalls müsst ihr im nächsten Schritt noch eine Plattform angeben (iOS, Android) und erneut den „Redeem Code“-Button betätigen.

Schritt 1: Besucht das offizielle Call of Duty: Warzone Mobile Redeem Your Code-Webseite .

Wann kommen neue CoD: Warzone Mobile Codes und wie lange sind sie gültig?

Call of Duty: Warzone Mobile Codes sind bislang eher sporadisch zu finden und folgen bislang keinem festen Zeitplan. Es kann durchaus vorkommen, dass es lange Zeit keine neuen Codes gibt und dann – beispielsweise bei einem Event – gleich mehrere Codes veröffentlicht werden. Neue CoD: Warzone Mobile Codes teilen die Entwickler üblicherweise über ihre sozialen Medien (X, Facebook, Discord, YouTube etc.) oder in Zusammenarbeit mit diversen Streamern mit. Selbige sind in der Regel für ein paar Wochen, manchmal aber auch nur für ein paar Tage oder – häufig im Fall von Streamer-Codes - auch nur für ein paar Stunden gültig. Hier heißt es schnell sein, der frühe Vogel erschießt den Wurm.

Generell gibt es in Call of Duty: Warzone Mobile keine Begrenzung, ab der ihr Codes benützen könnt, dementsprechend funktioniert das Ganze auch bei ganz neuen oder Zweit-Accounts. Jeder Code kann nur einmal pro Account eingelöst werden. Ihr könnt abgelaufene oder bereits benutzte Codes zwar eingeben, diese werden aber nicht mehr akzeptiert (ihr erhaltet eine entsprechende Nachricht). Solltet ihr einen Code eintippen, der nicht angenommen wird, kann das entweder an einem Tippfehler (z.B. die „-“ mit eingetippt, das O mit der 0 vertauscht oder ein Leerzeichen hinzugefügt) oder an einem bereits abgelaufenen Code liegen.

