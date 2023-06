Call of Duty Warzone Mobile: Startschuss für Release auf Android und iOS fällt im Herbst

Call of Duty Warzone Mobile erscheint schon im Herbst, wie Bobby Kotick, Activision-Blizzard-CEO vor Gericht bestätigte.

Warzone Mobile kommt bereits in wenigen Monaten

Auf den Mobile-Ableger des beliebten Battle-Royales müsst ihr gar nicht mehr so lange warten. Wie Kotick am Mittwoch erklärte, soll der Titel euch schon im Herbst mit seiner Anwesenheit im Andoid- und iOS-App-Store beglücken und wird dabei sogar kostenlos sein.

Der Activision-CEO sprach während des laufenden Gerichtsverfahrens von Microsoft gegen die US Federal Trade Commission, die sich gegen die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft einsetzt.

Offiziell wurde Call of Duty Mobile im September letzten Jahres vorgestellt. Hinter dem Mobile-Titel stecken die Activision-Studios Shanghai, Beenox, Digital Legends und Solid State.

Der Titel reiht sich in die vielen sozialen Funktionen und vereinheitlichten Technologien mit ein, die es schon in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone gibt. Darunter etwa Cross-Progression, ein gemeinsamer Chat und Freunde, einen Battle Pass für alle CoD-Titel und mehr.

Call of Duty Warzone Mobile soll neben dem großen 120-Spieler-Modus im Battle-Royale-Stil auch Modi wie Dominion und Team Deathmatch besitzen. Für Call of Duty Mobile könnte der Titel allerdings das Ende bedeuten. Zumindest geht Activision davon aus, dass der alte Titel über Zeit an Bedeutung verliert. Dennoch werde das Spiel auch auf lange Sicht mit Updates versorgt.