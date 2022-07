Company of Heroes 3 erscheint im November - Spielt es jetzt schon eine Woche lang

Das Release-Datum von Company of Heroes 3 steht fest. Sega und Relic Entertainment veröffentlichen das Strategiespiel am 17. November 2022 via Steam für den PC.

Vier spielbare Fraktionen erwarten euch zum Launch und zur Bekanntgabe des Termins wurde jetzt noch die nordafrikanische Operation vorgestellt.

Eine Ergänzung zur dynamischen Kampagne

Die nordafrikanische Operation ist eine Ergänzung zur dynamischen Italien-Kampagne. Sega bezeichnet diese als "klassisch gestaltetes, narrativ geführtes Einzelspieler-Erlebnis".

Bereits ausprobieren könnt ihr das alles im Rahmen der aktuellen Mission Alpha, noch bis zum 19. Juli 2022 könnt ihr diese kostenlos auf Steam ausprobieren. Dabei übernehmt ihr die Kontrolle über das Deutsche Afrikakorps und versucht, die Briten aus ihren Stellungen zu vertreiben.

Weitere Meldungen zu Company of Heroes 3:

Dazu müsst ihr euch auf dieser Webseite anmelden und den Anweisungen dort folgen, um Zugang zur Mission Alpha zu erhalten.

Wer bereits früher Pre-Alpha-Builds gespielt hat, muss nichts weiter tun. Die Mission Alpha sollte in dem Fall automatisch in eurer Steam-Bibliothek auftauchen.